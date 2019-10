El Tribunal Supremo ha ignorado este miércoles las competencias de los monjes benedictinos del Valle de los Caidos para frenar la exhumación de Franco, pero su prior, Santiago Cantera, no da signos de querer dejar las cosas así. En una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, fechada este mismo miércoles, comunica al Gobierno que no autorizará la entrada a la basílica para que se proceda a un traslado de los restos a los que se ha opuesto desde el principio, por no contaban con el acuerdo de la familia y por "principios religisos y morales".

"Le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una 'res sacra' (sepultura)", dice el prior en una carta que este miércoles han difundido eldiario.es y Abc en al que lamenta "la virulencia con la que se ha planteado el problema que podía (y puede) resolverse con el diálogo, comprensión y prudencia". El Ejecutivo no ha tardado en reaccionar a la misiva afirmando que la postura del prior "no va a ninguna parte" porque la sentencia del Supremo es muy "clara y unánime", según Servimedia.

Junto a la Fundación Franco y a los nietos del dictador, la comunidad benedictina del Valle de los Caidos ha sido la tercera parte discordante con la decisión del Gobierno, convalidada por el Congreso y confirmada por el Tribunal Supremo, de exhumar los restos. Así, también presentaron un recurso ante el Alto Tribunal por unos motivos que en su carta de este miércoles, el prior considera que no se han tenido en cuenta y que, por tanto, impiden que él permita el acceso al templo para proceder a la exhumación.

Según relata en su carta a Calvo el prior, los benedictinos alegaban en contra del traslado de los restos de Franco "vulneración de la libertad religiosa (...) al pretender acuar en un lugar sagrado (Basílica) y sobre una 'res sacra' (sepultura) sin la preceptiva autorización eclesiástica". Asímismo, se refiere a "vulneraciones de derechos fundamentales" por la que esta comunidad religiosa estaba dispuesta a ir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y apunta que se mantiene los motivos por la que denegaban su autorización, que "no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principis religiosos y morales afectados".

Además, el prior informa que si permitieran la exhumación "careceríamos de justificación" para mantener su oposición a que también sean trasladados los restos de 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la abadía.

Por todo esto, el prior comunica a Calvo que no permitirán la entrada en la basílica, justo el mismo día en que el Supremo no ha querido ni siquiera entrar a valorar si pueden o no hacerlo, en un fallo en el que se ha limitado a responder a las dudas planteadas por los nietos de Franco en este sentido afirmando que su sentencia "es clara" y que "la aclaración no es necesaria".