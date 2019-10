Dio el salto de los medios a la política, y se le ve cómodo. Pablo Montesinos afronta su primera campaña electoral como vicesecretario de Comunicación del PP. El 10-N, volverá a ser cabeza de lista por Málaga, por lo que está "muy agradecido". En su despacho de Génova, situado junto al equipo de prensa del partido, Montesinos está en su hábitat.

Atiende a 20minutos sin límite de tiempo, calmado, a pesar de que su agenda no le permite muchos respiros, y trasmite que los populares están ante una buena oportunidad con la repetición electoral.

Vuelve a ser cabeza de lista por Málaga el 10-N, ¿qué sensaciones tiene?

Es un orgullo para mí ser el cabeza de lista por mi tierra, por lo tanto, mi agradecimiento sincero tanto a Pablo Casado como también al PP de Málaga, que ya lo considero mi casa. Pedí que fueran Elias Bendodo y Patricia Navarra -presidente y secretaria general del PP malagueño- los que rubricaran mi afiliación. A partir de ahí, salimos a ganar y a mejorar los resultados.

¿Qué ha cambiado en el PP desde el 28-A hasta ahora?

Es evidente que salimos a ganar las elecciones. Tenemos un discurso centrado en las preocupaciones de los ciudadanos y moderado, y aunque entendemos perfectamente el hartazgo de la ciudadanía, nosotros a la gente le explicamos que si vamos a las urnas es exclusivamente por culpa del señor Sánchez. Tanto es así que en el mes de agosto teatralizaba y decía que negociaba, en Moncloa y en Ferraz ya estaban con la estrategia electoral. Teniendo claro ese diagnóstico, nosotros decimos que hay opciones de desbloqueo, que vamos a intentar reconducir el rumbo de España y que para eso necesitamos un escaño más que Sánchez.

Cabe la posibilidad de que la única salida sea una gran coalición, ¿se valora esa posibilidad en el PP ahora mismo?

Nosotros salimos a conseguir un escaño más que el señor Sánchez, y para eso tenemos el mejor proyecto político. Yo lo creo sinceramente y por eso di el salto a la política. Casado es el mejor presidente que puede tener España, y tenemos también los mejores equipos. Si conseguimos un escaño más que Sánchez, habrá Gobierno. El PP sale a ganar y si ganamos, habrá Gobierno y habrá reformas como ya se está viendo en Madrid o en Andalucía.

¿Y si quedasen por detrás del PSOE?

No trabajamos en esa hipótesis. Nuestro escenario es ganar las elecciones y desbloquear la situación política para que los españoles puedan dejar atrás esa incertidumbre económica y puedan mirar al presente y al futuro con optimismo. Hoy el problema es que hay una serie de indicadores que apuntan a una desaceleración de la economía y tenemos a un señor Sánchez que es sinónimo de bloqueo y de ausencia de reformas.

¿Sería diferente la situación un PSOE sin Sánchez?

El PSOE es igual a Sánchez. El PSOE es igual a ese partido socialista que se niega a romper con Bildu en Navarra y que está de la mano de los nacionalistas. El PSOE con Sánchez es ese partido que no ha estado al lado de PP y Ciudadanos en la moción de censura contra Torra. El mismo que a día de hoy no rompe sus pactos en la Diputación de Barcelona. Eso es el señor Sánchez y eso es el PSOE.

¿Qué errores cree que cometió el PP en la campaña del 28-A? ¿Quizá se explicó mal el proyecto?

Es evidente que los resultados fueron malos, hicimos autocrítica, pero ahora el PP está en pie y en plena forma. Estamos ya en las plazas y en las calles de toda España, en las grandes ciudades y también en los pueblos pequeños. Si algo tiene el PP es vertebración territorial. Salimos con un mensaje propositivo, de que todos juntos podemos conseguirlo. Si ganamos al PSOE, vamos a dejar atrás los nubarrones económicos. Eso es el PP y en eso estamos todos.

De cara al 10-N se han reubicado perfiles con experiencia y se renuncia a otros más mediáticos, ¿por qué ahora sí?

Más del 70% de las listas electorales repiten, que es un porcentaje altísimo. Además, hemos tenido que rellenar huecos, es decir, ha habido personas que antes formaban parte de las listas electorales y que hoy precisamente por ese bagaje de gestión están en gobiernos autonómicos. Los españoles saben perfectamente que Pablo Casado tiene en sus listas a un grupo de personas que se pueden poner a trabajar en Moncloa desde el minuto uno.

¿Y eso no pasaba en las candidaturas del 28-A?

Claro que pasaba, de hecho lo que se está haciendo es precisamente reubicar. Ana Pastor, por ejemplo, fue cabeza de lista por Pontevedra y ahora es la número dos por Madrid. Lo que hemos hecho ha sido ocupar puestos que por otras cuestiones se habían quedado vacío. Tenemos el mejor proyecto y los mejores equipos. Podemos lograrlo todos juntos para olvidar el bloqueo del sanchismo.

¿Hasta qué punto se siente responsable el PP de que haya repetición electoral? Muchas voces reparten responsabilidades...

Yo niego la mayor. El responsable de que haya nuevas elecciones es Sánchez. Ya estaba eligiendo eslogan de campaña en agosto. El PP ha estado en su sitio siempre. Si algo ha caracterizado la oposición del PP es la coherencia, la firmeza y el sentido de Estado. Siempre hemos dicho lo mismo: somos la alternativa a la izquierda y no vamos a facilitar la investidura de Sánchez y pese a todo, Casado siempre fue por lealtad institucional a la Moncloa y siempre le ofreció grandes acuerdos por el bien del país.

Da la sensación de que ahora el discurso se centra y se modera, ¿es así?

Yo entré en política porque escuché de Pablo Casado que el PP es un partido abierto, grande, transversal, en el que cabemos todos. Y yo no puedo estar más de acuerdo. No estoy al cien por cien de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros de partido, pero estamos de acuerdo en algo esencial que es la igualdad de todos los españoles, la libertad individual, la unidad de España y la defensa de la Constitución. Esta es la casa de todos. El PP es esa casa a la que puede llegar el votante socialista descontento que no entiende por qué no se bajan impuestos y que el PSOE siga yendo de la mano de los independentistas. Somos también la casa del votante de centro y de centro derecha.

¿Por qué hubo tanto empeño en España Suma cuando tanto Ciudadanos como Vox se negaron desde el primer momento?

Porque pensamos siempre en el interés general. Y Pablo Casado lo explicó perfectamente. Nosotros no pensamos en el interés partidista; lo que quiere la gente es que el centro derecha vaya junto a las elecciones. Si íbamos juntos, teníamos más opciones. Lo intentamos hasta el último minuto con enorme generosidad, tanto es así que allí donde Cs ganó al PP en las últimas generales, nuestros cabezas de lista tendrían que haber dado un paso atrás. Nosotros le dijimos a Albert Rivera que teníamos que intentarlo. El señor Rivera dijo que no, y sinceramente yo creo que se confundió. Ahora salimos a decirle a los españoles que unan en torno al PP lo que otros no quisieron unir antes de las elecciones.

¿Van a marcar más distancia con Ciudadanos y con Vox?

El PP va a hablar de su propio proyecto político para España. Tenemos la implantación territorial más importante, y vamos a lanzar el mensaje de lo que queremos para nuestro país, que no es otra cosa que desbloquear la situación y llevar a cabo las reformas necesarias. Lo vamos a hacer con humildad, entendiendo que la gente no quería ir de nuevo a las urnas. Pero también mirándoles a la cara y diciéndoles que si meten la papeleta del PP podemos desatascar la situación y reconducir el rumbo.

Pero al PP no le viene mal que haya elecciones...

Sí, pero vuelvo a hablar del interés general. El PP hasta el último minuto dijo que los españoles no se merecen ir de nuevo a las urnas. El señor Sánchez en vez de intentar tener un Gobierno a pleno funcionamiento, que era lo necesario ante los signos de desaceleración, estaba en el eslogan y en la campaña.

¿Va a ser la economía un eje importante en la campaña del PP?

La economía fue y va a ser uno de los principales ejes. Todos los índices importantes nos advierten de que la situación requiere de reformas urgentes. Nuestra prioridad va a ser la creación de empleo, reactivar la economía, recuperar la inversión. En otras palabras: dar certidumbre y seguridad desde el punto de vista económico. Y les pedimos a los ciudadanos que miren allí donde gobernamos: la Comunidad de Madrid es sinónimo de bajada de impuestos y de estabilidad; en Andalucía, gracias al PP, vienen más inversiones, los indicadores con Moreno son mejores que los de Susana Díaz.

Sobre la exhumación de Franco...¿desde el PP la sensación es que es una herramienta electoralista del PSOE?

Nosotros respetamos las resoluciones judiciales, no tenemos nada que añadir, y a partir de ahí estamos a las preocupaciones de los españoles. Nuestra prioridad es centrarnos en quien levanta la persiana todos los días, y lo que le decimos es que si gobierna el PP, nuestra prioridad va a ser su empleo.

¿Hasta qué punto ven ustedes que se puede enturbiar la situación política con la sentencia del procés?

El PP siempre va a estar en la defensa de la ley y de la Constitución. Si el Gobierno tiene que tomar decisiones, el PP va a estar de su lado. Pero también reclamamos coherencia al señor Sánchez y al PSOE: por lealtad insititucional siempre va a estar con el Gobierno si tiene que tomar decisiones, pero el Ejecutivo tiene que tomar otras medidas de manera inmediata, como romper con los independentistas o presentar los recursos ante el Tribunal Constitucional, y en eso ya van tarde.

¿Por qué se presenta y se apoya una moción de censura contra Torra cuando estaba perdida?

Se presenta ahora porque el señor Torra se ha situado del lado de los radicales en vez de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Llega ahora porque el Parlament ha amparado a una serie de personas que han hecho hechos gravísimos. El PSOE tenía la oportunidad de situarse en el lado del constitucionalismo. Aunque esa moción de censura no llegara a término, es importante que todos nos retratemos, más en unas circunstancias como las actuales. Por eso el PP no tuvo dudas y el PSOE debería haber hecho lo mismo.