Desde el Consistorio muestran en una nota el deseo de una pronta recuperación y se ponen a disposición de la familia. En un primer momento, el joven fue atendido, entre otras personas, por su profesor de Educación Física, el entrenador del Club Capa, que hacía ejercicio junto con sus alumnos en el mismo, y un agente de la Policía Local, que acudió al lugar alertado por lo que sucedía.

Estos dos últimos comenzaron a realizar masaje cardíaco hasta la llegada de los servicios sanitarios. El Ayuntamiento reconoce su actuación y diligencia mostrada en un momento complicado.

La atención médica fue realizada por una ambulancia del servicio 112 que tiene su base en el centro de salud Don Paulino. En Alcalá hay dos ambulancias de forma permanente para atender las emergencias sanitarias: las dos acudieron al lugar. El tiempo de llegada de la primera desde que recibió el aviso fue de 15 minutos, según ha indicado el servicio 112, y se le dio la máxima prioridad en la escala para realizar la atención.

Los profesionales del 112 realizaron labores de reanimación y procedieron al traslado un centro hospitalario. El centro deportivo San Juan cuenta con un equipo desfibrilador instalado por el Ayuntamiento aunque no es obligatorio por ley. Las personas que realizaron la atención en un primer momento, aunque conocían su existencia y tenían acceso a él, estimaron más correcto no utilizarlo debido a que el joven seguía con la respiración y el pulso estable y al estado de nerviosismo existente en ese momento.

El Ayuntamiento pide que no se difundan y compartan "informaciones falsas y bulos que crean alarma social y pueden resultar dolorosos para la familia del joven, que pasa por momentos tan difíciles", ya que "en las redes sociales se están difundiendo falsedades que trasladan una imagen que no se corresponde con la realidad de Alcalá en materia de dotación sanitaria ni con la actuación de los profesionales que atienden los casos de emergencias y que desarrollan su labor con total entrega y de forma ejemplar: en particular, en este caso la labor de los profesionales sanitarios, Policía Local, docentes del IES Albero y la de los miembros del club Capa merece el reconocimiento de los alcalareños".