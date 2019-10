Varios apostantes del sorteo de Euromillones se han quejado este martes a través de las redes sociales de problemas técnicos en la web y en la App de Loterías y Apuestas del Estados que les han imposibilitado participar.

Recordemos que este martes se reparte sí o sí el bote máximo de 190 millones de euros, después de que en los cuatro sorteos anteriores no haya habido acertante de primera categoría.

"Imposible hacer apuestas por la web ni la App mientras en el resto de europa sin problemas. Podría haber impugnación del sorteo, es un error muy grave el vuestro", ha escrito una usuaria en Twitter.

De mismo modo, decenas de personas se han quejado del funcionamiento de la página, que da un error en mitad del proceso de compra. Algunas personas se han quejado de que el problema persiste desde las 18.00 horas, cuando en principio se puede comprar un boleto hasta las 20.30 horas del día que se celebra el sorteo.

Loterías y Apuestas del Estado ha detallado a 20minutos.es que este tipo de problemas ocurre en ocasiones: "Ha pasado alguna vez en el sorteo de Navidad porque suele haber un mayor número de usuarios intentando acceder, pero no nos consta que haya un problema específico ni nada raro".

"La web está preparada para recibir una gran cantidad de visitas a la vez, pero claro, si de pronto intentan acceder 200.000 personas es otra historia", han añadido.

A mí me pasa igual y se me ha quedado pillada la web justo cuando estaba comprando un boleto. Ahora no sé si he llegado a comprarlo o no porque me salió error y no puedo entrar en la web pic.twitter.com/0i4rV0zqmf