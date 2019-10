La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado este martes la campaña de acoso lanzada en redes sociales contra la periodista de El Mundo Leyre Iglesias, en relación al reportaje que publicó en el suplemento 'Crónica' sobre el presunto trato de favor que reciben los políticos presos por el 1-O en la cárcel de Lledoners.

En un comunicado, la FAPE ha denunciado que Leyre Iglesias está recibiendo amenazas e insultos en las redes por el reportaje titulado 'El hotel de lujo de los siete privilegiados de Lledoners: funcionarios cómplices, callos y médico privado', publicado el pasado domingo.

Por ello, ha rechazado "de plano" la campaña de acoso contra Iglesias y ha apuntado que la "descalificación del trabajo de los periodistas vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión". Además, ha subrayado que "la información es veraz, de interés general y está diligentemente contrastada".

La campaña se desató después de un tuit del diputado de ERC Gabriel Rufián que criticaba duramente a la periodista y que difundió su dirección de Twitter.

"Esto de Leyre Iglesias es de lo peor que he leído en mi vida y he leído mucha miseria moral vomitada ante un ordenador. No creo que existapromesa de puesto de trabajo o sueldo suficientemente alto como para prestarse a escribir esta salvajada", escribió.

Esto de @Leyre_Iglesias es de lo peor q he leído en mi vida y he leído mucha miseria moral vomitada ante un ordenador.



No creo q exista promesa de puesto de trabajo o sueldo suficientemente alto como para prestarse a escribir esta salvajada.



Terrible.https://t.co/AafvoFwWlZ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 6, 2019

"Mercenaria", "mentirosa", "rata" o "perro del fascismo" son algunos de los insultos que la periodista ha recibido a través de estas plataformas.

No hagas caso. Haces muy bien tu trabajo. Eres una muy buena mercenaria vendida y un buen estómago agradecido. — koldo (@koldo49) October 7, 2019