Así lo han manifestado el candidato al Congreso por Més Compromís, Joan Baldoví, la coportavoz de Compromís, Águeda Micó, el portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, y el vicealcalde de València por Compromís, Segio Campillo, en una rueda de prensa conjunta en la que han reclamado al Gobierno central que las decisiones sobre infraestructuras e inversiones que afecten a la Comunitat Valenciana no vengan "impuestas" desde Madrid.

Según la formación, el proyecto de ampliación del puerto valenciano ha sufrido una "modificación sustancial" respecto al diseño inicial que obtuvo la DIA de 2007 y que ahora debe valorarse, teniendo en cuenta además la 'declaración de emergencia climática' aprobada por el Consell el pasado mes de septiembre para dar un mayor impulso a la lucha contra el cambio climático.

De hecho, y aunque la coalición no quiere plantearse judicializar el tema, tampoco descarta tener que acudir a los tribunales. "No queremos hacer algo mal y que después un tribunal diga que hay que deshacerlo", ha apuntado el diputado Juan Ponce. De no paralizar la nueva terminal de contenedores, dentro de unos años un tribunal podría declararla nula, ha advertido el vicealcalde Sergi Campillo, quien ha abogado por dar "seguridad jurídica", también al puerto y a la empresa adjudicataria, que prevé invertir más del mil millones-.

