El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este martes que no quiere gobernar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sino gobernar como "presidente" pero si, en caso contrario, los españoles deciden enviarle a la oposición, se compromete a no bloquear más la situación política del país.

Así lo ha manifestado durante una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero recogida por 20minutos. Rivera cree que el foco hay que situarlo en el día después de las próxima elecciones generales del 10-N: "Nadie va a tener mayoría, no quiero estar en un Gobierno con Sánchez, si estoy en el Gobierno es porque soy el presidente pero si me mandan a la oposición, me comprometo a desbloquear a cambio de reformas".

Preguntado por las diferencias respecto a la campaña previa al 28-A, Rivera ha afirmado que los españoles le sitúan en la oposición, "no bloquearé". "No quiero perder ni un minuto para avanzar en los grandes pactos de estado que necesita este país. Hay que buscar lo que nos une, en lugar de lo que nos separa. Llegados a este punto hay dos opciones: reporcharse mirando al pasado o mirar hacia delante. Hay muchos españoles esperando a que busquemos soluciones, a que busquemos los puntos que nos unen", ha declarado.

Rivera se ha referido a cuatro grandes pactos de Estado como el de la educación, otro sobre la situación en Cataluña, otro sobre inmigración y otro para luchar contra la despoblación.

El líder de la formación naranja ha justificado su cambio de criterio en que "tenemos dos opciones: que España siga bloqueada o que avance". "¿No es más sencillo decirle a los españoles que aunque tenemos diferencias, vamos juntos en algunos puntos?", ha reflexionado.

"No planteo un Gobierno, sino un pacto de Estado a una década vista con grandes reformas de Estado. Podemos ver lo que nos une. No quiero hablar de ministerios sino de grandes reformas de Estado", ha agregado Rivera, que ha planteado que estas reformas podrían llevarse a cabo tanto por parte de un Gobierno del PSOE con el PP y Cs en la oposición como por un Gobierno "de gran coalición" formado por el PSOE, PP y Cs.

Preguntado por las recientes declaraciones de Juan Carlos Girauta, que ha calificado de "lameculos mezclados con ladrones pijos" a los miembros del PSC tras su abstención en la fracasada moción de censura contra Quim Torra impulsada por Cs con el único apoyo del PP, Rivera ha manifestado que no comparte estas palabras. Si bien ha añadido que el PSC "es un partido que se equivoca en los grandes momentos".

Sobre la inminente sentencia del 'procés', Rivera ha recordado que llamó a Sánchez para pedirle una reunión para tratar este tema y que el presidente en funciones se la denegó. "Cuando salga la sentencia del 'procés', si es condenatoria, los constitucionalistas tenemos que estar juntos", ha considerado.

Rivera ha añadido que este lunes Sánchez, durante su entrevista en Antena 3, "dijo lo mismo sin cambiar un ápice. Me preocupa que todos tenemos que rectificar pero que anoche Sánchez nos volviera a decir que la oposición se tiene que entregarse", ha manifestado para explicar lo que considera un "dejà vu".

¿Dimisión?

Preguntado por la posibilidad de que dimita si el 10-N obtiene unos malos resultados, Rivera se ha remontado a las elecciones andaluzas, en la que las encuestas no acertaron y "hubo cambio".

"Peleo cada punto. Llevo una década peleando contra encuestas y los que me dan por muerto", ha agregado.

Rivera ha considerado que el riesgo para su partido es la "abstención", por lo que ha pedido a la gente que salga a votar "porque si no ganan los extremistas".

Preguntado por si se podía comparar si situación en Andalucía con Vox con la del PSOE en Navarra con Bildu, Rivera ha comentado que "Vox puede decir barbaridades y cosas que no son útiles pero meterlo en el mismo saco que Bildu, que no ha condenado la violencia, no me parece justo".

