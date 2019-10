El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha escrito un artículo en la revista 'Temas', de la que es director, en el que sostiene que los españoles no deberían reaccionar con "rabia" por el hecho de que haya que repetir las elecciones generales el 10 de noviembre, sino concentrar su voto "en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar".

Tezanos hace esta reflexión en un artículo titulado '¿Cómo salir de los bloqueos políticos?', que ha sido publicado en el número de octubre de 'Temas'. En este, el responsable del CIS analiza cómo se ha llegado a la repetición de las generales, a pesar de que en los comicios de abril el PSOE fue claramente el más votado y no había ninguna mayoría alternativa.

A este respecto, Tezanos afirma que de cara al 10-N "de nada servirá efectuar manifestaciones personales de rabia y frustración dramatizadas, ni atizar las llamas inquisitoriales en la búsqueda de culpables y chivos expiatorios". Para él, "lo único sensato es reaccionar con pragmatismo y con sentido de la utilidad de voto, concentrándolos en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar".

Según Tezanos, esto permitiría, entre otras cosas, emprender las "medidas legislativas de fondo que permitan desbloquear la democracia", en alusión a modificaciones que faciliten que se designe a un presidente en el Congreso si no hay mayorías alternativas al partido más votado.

El también director de la revista 'Temas' llega a estas conclusiones tras sostener que, tras las generales de abril, "los hechos concretos son que en España se ha bloqueado la posibilidad de gobernar al único partido que podía hacerlo (el PSOE)".

Afirma que esto "no ha sido 'culpa' de todos los políticos por igual, sino de aquellos que no han dado sus votos a esta posibilidad" poniendo "condiciones imposibles de cumplir o que resultaran gravemente erosivas a corto y medio plazo", en clara referencia a Podemos. "Por muchas excusas que quieran ponerse", continúa, "ése es el hecho concreto. Ya que no se puede dar la vuelta a un resultado electoral, pretendiendo que primen los criterios y las pretensiones de un partido o un líder minoritario, respecto al que ha sido claramente mayoritario".