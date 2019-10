Més Compromís (Compromís-Más País) ha registrado este lunes ante la Junta Electoral las listas al Congreso y Senado con las que se presentará a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, que encabeza en el caso de la provincia de Valencia Joan Baldoví, quien ha avisado de que el voto a su formación es "un voto que hace que el PSOE no se vaya hacia la derecha" y representa también la fiabilidad y la capacidad de pactar.

Joan Baldoví, que la pasada legislatura ha sido el único diputado de Compromís, encabeza nuevamente la lista por València al Congreso en una candidatura que ha definido como "progresista, feminista, ecologista y valencianista".

Le sigue como número dos por esta circunscripción, como independiente, la periodista y divulgadora ambiental Mª Josep Picó, Premio Nacional de Periodismo Ambiental 2005. Ocupa el puesto que ha dejado vacante en la lista Isaura Navarro, que actualmente es secretaria autonómica de Salud Pública.

En los siguientes puestos están Clara Ferrando, Paula Espinosa, Vicent Muñoz, Mª Àngel Oltra, Josep Ferran Baixauli, Sílvia Antón del Alamo, Mª Rosa García, Joan Company, Alicia Izquierdo, Joan Martínez, María José Castell, Irene Gavidia y Joan Ribó. En cuanto al Senado,la candidatura de Més Compromís por Valencia la conforman Dolors Pérez, Xavier Hervàs y Raquel Vallés.

Tras registrar las candidaturas, Baldoví ha comparecido ante los medios y ha asegurado que aspiran a crecer en representación con una formación, Més Compromís, con la que ahora tienen "aliados en el resto del Estado", aludiendo a la confluencia de Más País con otras marcas regionales.

"Vamos con ilusión a Madrid porque entendemos que el verdadero voto útil será a Més Compromís", ha dicho, remarcado que "los problemas valencianos estarán presentes en Madrid" y el conjunto del grupo que conformarán "asumirá la agenda valenciana".

Asimismo, ha puesto en valor que el voto a su formación "es la garantía" de lo que ya saben hacer en territorio valenciano: "Somos capaces de gobernar nuestra tierra, de gobernar ayuntamientos, hemos demostrado de manera clara que somos personas fiables, capaces de pactar, no de entretener a los ciudadanos, personas serias y fiables".

Baldoví también ha hecho hincapié en que el voto a Compromís "es un voto que hace que el PSOE no se vaya hacia la derecha y que comience a hacer de una vez por todas políticas que vayan a favor de las personas y del medio ambiente".

Preguntado precisamente sobre esa posibilidad de 'viraje' del PSOE a la derecha, ha recordado que "siempre ha mirado a su derecha" y ha recordado cómo Pedro Sánchez cerró en 2016 un acuerdo con Ciudadanos mientras estaba negociando con Compromís y Podemos "en la habitación de al lado" y cómo el día que pedía su investidura "se pasó más de una hora invocando los votos de Cs y del PP".

ENTIENDE QUE FINALMENTE HABRÁ GOBIERNO

Por ello, se ha reafirmado en que "la garantía de que el PSOE no podrá gobernar con la derecha es el voto a Més Compromís".

Respecto a si cree que con esta convocatoria se cerrará el ciclo electoral, ha indicado que "si algunos, y en esos algunos no incluyo a Compromís, no aprenden de esto, no aprenden a hacer valer el verbo pactar, probablemente deberían pensar en irse a casa y dejar paso a personas que sí son capaces de propiciar esos pactos".

"Entiendo que esta será una legislatura en la que finalmente habrá gobierno y lo que deseo, y nosotros haremos todo lo posible, es que sea un gobierno progresista para que el PSOE no tenga la tentación de irse a gobernar con la derecha como ha tenido muchísimas veces".

EL FICHAJE: Mª JOSEP PICÓ

La número dos de la lista, Mª Josep Picó, ha señalado que su trayectoria aporta el compromiso con el territorio y con el medio ambiente, de "ver la emergencia climática con optimismo, como un reto para mejorar la salud y el patrimonio natural", así como una visión de mujer y madre de dos hijos pequeños.

"Creo que puedo aportar esa visión de diálogo. En una situación complicada políticamente muchas personas estamos muy decepcionadas con los políticos y después de 20 años de trayectoria periodística también debo aportar mi experiencia, mi talante dialogante y empatía para transformar a mejor nuestra sociedad", ha explicado.

También ha admitido la importancia de que fuerzas a nivel estatal sumen fuerzas para tener más visibilidad y fuerza ante partidos mayoritarios: "Se han acabado las mayorías absolutas, la voz valenciana va a tener un poder más fuerte gracias a estas confluencias".

Picó es periodista ambiental, escritora y divulgadora científica. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad CEU Cardenal Herrera y doctora en Comunicación por la Universitat de València. Cuenta con un postgrado en Gestión Ambiental y un Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación.

Actualmente compagina su trabajo como periodista científica en la UCC+i del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universitat Jaume I con la docencia universitaria, donde es profesora asociada.

Ha escrito diversas obras, entre ellas 'El canvi climàtic a casa nostra' (Bromera, 2007), 'El planeta i tu. Idees Pràctiques per a tenir cura del medi ambient' (Bromera, 2008), y ha coordinado, además, la obra colectiva 'Veus per l'horta' (Universitat de València, 2014).

LISTA DE CASTELLÓN Y ALICANTE

Marta Sorlí encabezará la lista de Més Compromís por Castellón, acompañada por Susana Pérez, Josep Ramón Navarro, Sandra Sabater y Fernando Darós. En cuanto al Senado, los candidatos son Jordi Navarrete, Carlos Javier Vidaurre y Empar Carceller.

En el caso de Alicante, la candidatura al Congreso está encabezada por Ignasi Candela, seguido por Maria José García Rosello, Cristian Alberto Fortanet, Peblo Ferrando, Tamara Martínez, Denis Allso, Federico Zaragoza, Marian Campello, Sergi Ferrus, Maria Paula Carsi, Francisca Guardiola y Gerard Fullana. Al Senado conforman la lista Llum Quiñonero -independiente-, Contxa del Ruste y Vicent Miquel Sansano.