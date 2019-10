Así lo han avanzado este viernes el conseller durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha estado acompañando a la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. Al ser preguntados por el contenido del PEF, Oltra ha señalado que, desde el pasado viernes, todos los consellers conocen el plan, y será el 15 de octubre cuando los diputados, las diputadas y la opinión pública tendrán acceso a toda la información.

Desde su punto de vista, "cada momento tiene su contenido". Ha habido un momento de negociación, otro de enviar el PEF al Gobierno de España, y el 15 de octubre será el "momento de explicarlo con total transparencia y claridad como siempre hemos hecho", ha puntualizado.

Por su parte, Soler se ha remitido a la nota que su departamento envió el pasado viernes, dando a conocer las "cantidades globales" y los capítulos a los que afecta el Plan, aunque ha precisado que su "concreción está pensada y trabajada con cada uno de los consellers" y "no habrá supresa" en este sentido.

El titular de Hacienda ha admitido que, aunque no les gusta, "desgraciadamente" han tenido que elaborar este Plan, entre otras cosas por el presupuesto de ingresos que la Generalitat estableció en octubre del año pasado "ya no es vigente" y ello, principalmente porque no se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado.

Así, cuando se conoce la liquidación del el primer semestre de 2019, ha explicado, su departamento comienza a observar que "el crecimiento es de tal índole que vamos a tener problemas en el segundo" y es entonces cuando se dirige "a cada conselleria" para ver qué se puede retener que no va a ejecutar.

"SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD" DE TODOS LOS CONSELLERS

Soler ha valorado que se hizo "un trabajo muy interesante" pero "cuando estaba prácticamente acabado apareció la DANA" y se tuvieron que "replantear muchas cosas". En todo caso, se ha mostrado "muy satisfecho del trabajo y la solidaridad entre todos los miembros del Gobierno" valenciano y de "la responsabilidad que significa hacer cosas que no te gustaría hacer pero hacemos por sentido de responsabilidad".

El conseller de Hacienda ha querido recordar que cuando se confeccionaron los Presupuestos de la Generalitat "las condiciones eran cuadro macroeconómico creciente, un prepacto entre Podemos y PSOE de presupuestos claramente expansivos y con muchas complicidades a las políticas Botànic I, sobre todo sociales" como es en la Dependencia o el copago sanitario, ha ejemplificado.

Sin embargo "todos eso cae" y "el 15 de octubre lo explicaremos todo y quienes son los responsables de que estemos como estamos", ha sentenciado.