Francesc Homs, coordinador de las defensas de Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull en el juicio del 'procés', ha revelado este lunes que ya tienen preparado el recurso contra la sentencia que el Tribunal Supremo previsiblemente dará a conocer en los próximos días.

En una entrevista a Ràdio 4, Homs ha asegurado que el independentismo catalán "no merece ningún reproche penal" porque -ha dicho- "con la ley en la mano no existe sentencia alternativa a la libre absolución".

De acuerdo con el abogado y exdiputado en el Parlament y en el Congreso, "no se puede condenar a nadie a prisión por convocar un referéndum aunque no tenga las competencias", dado que, ha aseverado, "el Estado ya tiene otros mecanismos para neutralizarlo". Por ese motivo, en su opinión, el movimiento soberanista sólo "puede merecer reproches políticos, periodísticos, morales, administrativos o de nulidad jurídica, pero no penales".

Homs también ha señalado que si la sentencia del Supremo acaba siendo condenatoria no será "un punto final, sino un punto seguido" porque piensan agotar todas las vías jurídicas.

En este sentido, ha indicado que el Tribunal Constitucional -al que seguramente apelarán tras la sentencia- "también ha dado señales de que hay discusiones internas", lo que ha atribuido a "la creatividad jurídica que han hecho algunos" y que, a su juicio, "es muy delicada".

Se ha referido así a la "violencia ambiental", la cual, ha criticado, es "muy subjetiva" y "un invento" del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, por lo que "no da ningún tipo de seguridad jurídica".