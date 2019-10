👉 Per la llibertat

👉 Per la República

👉 Perquè ho volem tot



👭👬👫 Fem de les Marxes per la Llibertat un clam unànime que ressoni arreu!



🛣️ Cerca els trams més propers al teu territori i uneix-t'hi. Totes som necessàries.



Aturem el país.#ComençaLaRevolta #CDRenXarxa pic.twitter.com/ST0aVTnzQD