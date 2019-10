Primera hora de la mañana en el Rectorado. Muchos estudiantes apuran los últimos minutos antes de que el reloj marque las 8.30 horas para entrar en las clases. Aun siendo temprano, ya es fácil identificar tres tipos de personas: los alumnos, el personal de la Universidad y los turistas. Estos últimos se caracterizan por portar cámara en mano y pasar las horas admirando, aprendiendo y retratando lo hay en la sede de la Universidad de Sevilla (US). Pero no todo es de color rosa.

Así lo denuncia CC OO, que asegura que los turistas que visitan el edificio de la Universidad de Sevilla suponen "graves problemas de seguridad, agotamiento de recursos y convivencia" tanto para el alumnado, como para los trabajadores de la propia institución. Este sindicato ya denunció la situación el pasado 13 de septiembre, sin embargo, según afirma la organización, no hubo respuesta por parte de la US. Para resolverlo, propone formar una mesa de reunión con todas las partes implicadas y tomar decisiones que conlleven "medidas oportunas".

La organización señala que el gran número de turistas que accede a la visita del edificio lo hace sin control ni respeto por las zonas comunes, destinadas para el uso de los estudiantes y el personal de la Universidad, como son los baños y la cafetería. La responsable de la sección sindical de CC OO en la US, Teresa López Soto, explica que los turistas "llegan ante el reclamo de portales como Tripadvisor, donde se anuncia el económico menú del comedor, bonificado para los alumnos, y colapsan los baños".

Aseguran igualmente que los guardias "no dan abasto" en el control de las entradas, que el personal de limpieza "está harto porque la suciedad se multiplica sin que existan refuerzos". Y que esta situación complica la labor docente al "irrumpir en las aulas" e incluso acceder a los despachos y laboratorios, todo por causa del tránsito de turistas.

Marina, estudiante de la Facultad de Geografía e Historia, cuenta a 20minutos que "cuando llegas, sí que encuentras turistas en la puerta y en los patios, pero nunca me han ocasionado un problema". No sucede lo mismo con el comedor y los baños, que "ya de por sí son insuficientes, por lo que añadir a esta situación a los turistas lo hace imposible". Por último, esta alumna señala que "aunque muchos de ellos respetan las horas de clase y las estancias, otros muchos no".

Visitas "fuera del horario laboral"

La solución para CC OO empieza con respetar el fin docente y de investigación que tiene actualmente el Rectorado y realizar visitas organizadas. Añade que "es un centro de estudio y de trabajo y, por tanto, su principal actividad debe ser esa, creando un entorno de estudio, docencia e investigación adecuado". Y concluye: "Toda visita debe ser reservada y totalmente fuera del horario laboral, como se hace en el Ayuntamiento hispalense o el Parlamento de Andalucía".

La Universidad de Sevilla ha asegurado a este medio que "están trabajando en la resolución del tema" y que en breve informarán de "las medidas consensuadas que ayuden al desarrollo normal de la actividad académica, además de garantizar las visitas".

Cabe recordar que el edificio, que un día fue la Real Fábrica de Tabacos, es un bien declarado de Interés Cultural, que además de historia, posee en su interior el Museo de Escultura de yeso, la Capilla de los Estudiantes y la antigua cárcel de la fábrica, lugar que inspiró la novela Carmen de Prosper Mérimée (1845) y, años después, la famosa ópera de Georges Bizet, con el mismo nombre Carmen.

Los viajeros han ascendido un 5%

El turismo en la ciudad ha aumentado entre enero y julio de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior. Según datos del Consorcio de Turismo de Sevilla, los viajeros han subido un 5'41% y las pernoctaciones, un 8'36%. En el ranking de los europeos que más nos visitan están los propios españoles, los franceses, los italianos y los británicos.