Ciudadanos estrena su lema para las elecciones de noviembre, 'España en marcha', en un acto con el que el líder del partido naranja, Albert Rivera, activa la maquinaria electoral para el 10 de noviembre.

"No solo hay que poner en marcha el gobierno y desbloquearlo, es necesario un horizonte político y sobre todo pensar en cómo unirnos para sacar el país adelante", ha subrayado Rivera en una intervención en este mitin electoral con el que Cs arranca su precampaña y que se celebra en el auditorio de la Mutua Madrileña.

Rivera ha dicho que no quiere hablar ya demasiado del pasado sino buscar soluciones para desbloquear el Gobierno y "desbloquear" el país, que lleva estancado, según él, los últimos 10 años.

Ciudadanos es el tercer partido político que ha recurrido a la palabra España en su eslogan electoral para las próximas generales, tras el PSOE ('Ahora gobierno, ahora España') y Vox ('España Siempre').

"España merece un horizonte político donde mirar"

El presidente de Ciudadanos reclamó este sábado al PSOE que "no se puede ser casco azul entre los demócratas y los que defienden la violencia", quieren saltarse la ley y romper la unidad de España, dado que se abstendrá en la moción de censura que Cs presentará este lunes contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

Rivera, que intervino en el encuentro con cargos, candidatos y militantes, desde un estrado en el que versaba el nuevo lema del partido, se conjuró a ello, destacando que "aquí no hay siglas" porque él es "un español más que piensa que este país tiene solución", frente a quienes no quieren poner al país en marcha "hasta que no salga el resultado que ellos quieren".

"Estamos aquí porque, cuando planteamos una solución de Estado para no depender de separatistas y populistas y que la oposición tuviera una posición responsable y nos dijeron que no", lamentó.

Recordó así a su oferta de última hora al PSOE para investir a Pedro Sánchez si el PSOE se comprometía a gobernar con UPN en Navarra y no con Podemos y Geroa Bai, a no subir los impuestos a las familias y, finalmente, a comprometerse a no conceder indultos a los líderes independentistas catalanes si son condenados por el Tribunal Supremo y a abrir una mesa para preparar la eventual aplicación del artículo 155.

Rivera reprochó a Sánchez que contestara a su oferta con una carta y no con la "reunión de Estado" que le pedía, y le recordó que "no basta con tener un Gobierno, con una aritmética. España merece un horizonte político donde mirar". A Podemos afeó que "bloqueando el país, pidiendo ministerios no se consigue nada".

Sus propuestas electorales

Tras reiterar sus quejas referidas a Cataluña o el País Vasco, donde no se puede hablar español, acosan por llevar la bandera o a la Guardia Civil, y que los ciudadanos no sean todos iguales independientemente de donde vivan, Rivera quiso mirar al futuro y enumerar las reformas que cree necesarias.

Por un lado, un pacto de Estado para el apoyo a la natalidad y a las familias, porque "un país sin niños es un país sin futuro". Por otro, otro un pacto educativo para uniformizar cánones en toda España, porque hay que "hablar más de la educación y menos del aborto o de Franco".

El líder de Cs reclamó también para la Sanidad una base de datos común, una cartera de servicios común y una tarjeta sanitaria válida para toda España; otro pacto contra la despoblación, y medidas para la regeneración y la lucha contra la corrupción.

Aquí contestó explícitamente al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien, este viernes, en un coloquio con Felipe González le llamó "inquisidor" por haberle obligado a hacer dimitir a una senadora de Murcia imputada por corrupción y luego absuelta para aprobarle los Presupuestos de 2017.

"Decía que éramos muy pesados, que pedíamos que no hubiera imputados en los gobiernos. Sí, señor Rajoy, somos muy pesados", le respondió, para reafirmarse: "Cuatro años después ya no hay imputados en los gobiernos donde estamos. Nos montaron la de Dios, pero teníamos razón". Como reforma para los próximos años, pidió trasladar la de los aforados a la Constitución.

Por último, Rivera pidió "siempre que se pueda, bajar los impuestos", unas pensiones garantizadas y actualizadas, un plan contra el "precariado" en general, y reformar el sistema electoral mejorando la proporcionalidad, desbloqueando las listas y poniendo un mínimo del 3% de votos en España para obtener representación, para dejar fuera a los independentistas. "Los españoles somos buenos pero no podemos ser tontos", enfatizó.

Sobre la moción de censura contra Torra

Rivera terminó su discurso advirtiendo de que "España está en jaque" y refiriéndose a la moción de censura contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que Cs presentará este lunes en el Parlamento de Cataluña. Y afeó al PSC que se vaya a abstener después de haberle pedido hace meses que la presentara.

"Todo en este país pasa por que el PSOE cambie de aliados y escoja bien quiénes son sus adversarios", recalcó. "No se puede ser casco azul cuando unos son demócratas y otros defienden la violencia. No se puede estar en medio. ¿Y dónde está el PSOE? En la nada, en el medio".