Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) donde desde este viernes se celebra la II Feria de la Cebolla del Campo de Calatrava.

"Ha llegado el momento de adquirir compromisos relevantes y no solo un apoyo simbólico", ha dicho Núñez. En este sentido, ha anunciado que solicitará que los agricultores de esta comarca "estén y opinen" en esta mesa regional porque "no se entendería esta Mesa del Agua si no están representados los agricultores que riegan estos campos".

Asimismo, ha añadido que "si no garantizamos el agua en cantidad y calidad suficiente para comarcas como la del Campo de Calatrava, difícilmente podremos ser más competitivos y seguir trabajando en políticas de precio, de exportación y de venta".

Por último, ha recalcado que la Feria de la Cebolla tiene mucho "simbolismo" por la alta producción en esta zona y que, "gracias a su alcalde, Miguel Ángel Valverde, es un acto serio y sólido".