La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que los más de 860 millones que recibirá la Comunitat antes de final de año por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y las entregas a cuenta es dinero "bienvenido porque menos da una piedra", aunque ha advertido que supone "préstamos a cambio de derechos".

También ha defendido que el cambio del modelo de financiación autonómica "no puede esperar ni un minuto más", tras al compromiso que lanzó el presidente del Gobierno en funciones y del PSOE, Pedro Sánchez, en un mitin en València de trabajar estos cuatro años por "poner fin y resolver el 'sudoku' de la financiación".

"Si alguien hace algo por electoralismo, me parece poco útil porque la gente no se chupa el dedo", ha subrayado la también coportavoz de Compromís en la rueda de prensa tras el pleno semanal del Consell.

Respecto al FLA, tras el acuerdo al que llegó este jueves la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -la Comunitat recibirá durante el cuarto trimestre más de 860 millones entre ingresos por el ordinario (51,35 millones), el 'extra FLA' (365,25) y las entregas a cuenta (unos 450 millones=-, Oltra ha mantenido que "todo lo que venga es bienvenido" y que "es una buena noticia, pero con todos los 'pero'".

El Consell lo esperaba como "agua de mayo", por lo que ha lamentado que el anuncio llegue en octubre. Ha puesto como ejemplo que "es como si una persona que lleva todo el mes trabajando le dicen el día 31 'aquí está tu nómina pero la tienes que devolver'".

Ahora bien, ha reconocido que "mientras no haya otra cosa", la Comunitat puede "obviamente respirar un poco con el FLA, el 'extra FLA', el ordinario y todos los 'FLAs'". "Iba a decir otra cosa pero me la callo", ha agregado en este punto.

Ante la posibilidad de que la Conselleria de Igualdad pueda utilizar estos fondos para acabar con la deuda de los centros de día de menores, ha garantizado que lo intentará porque es algo que "ha estado encima de la mesa durante las últimas semanas".

También "se está avanzando" en el concierto para que estas entidades no dependan de las subvenciones, unas convocatorias publicadas "paulatinamente para no colapsar el sistema". "Lo que no irá con lágrimas irá con suspiros", ha manifestado.

FINANCIACIÓN: "NO VAMOS A ESPERAR CUATRO AÑOS"

En materia de financiación autonómica, ha defendido que el cambio de modelo "no puede esperar ni un minuto más" y llegará antes de cuatro años, ante el compromiso de Sánchez de que se abordará durante la próxima legislatura si continúa tras las elecciones generales del 10 de noviembre.

Oltra ha hecho hincapié en que el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, "ya ha dicho muy claramente que no vamos a esperar cuatro años". "Ni podemos ni queremos; tiene que ir a un ritmo un poco más ligero", ha recalcado, sumado a la regularización de la deuda histórica y a lograr unas inversiones en base a la población.

Para ello, ha asegurado que las tres 'patas' del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- son "unánimes" y que el Consell mantiene "la intensidad conveniente en cada momento, depende de cómo y cuándo empiece el proceso: Si progresa adecuadamente es una cosa, si necesita mejorar es otra".

En cuanto a si ve necesario volver a "montar un pollo", ha remarcado que los cuatro años es "el intervalo que ha dado el presidente del Gobierno" y que "Puig ya ha dicho muy claramente que estará más cerca del minuto uno" que de toda una legislatura. Y ha lamentado: "Lo hemos repetido más que el alioli, pero seguiremos mientras sigan así las cosas".

"UN PROBLEMA NACIONAL", SIN ENFADAR A REVILLA

Respecto a la posición de Sánchez -al decir que el proyecto nacional está por encima y que hay muchos problemas que resolver en España-, ha precisado que "uno de ellos es la financiación valenciana". "Estoy segura de que Sánchez la conoce perfectamente", ha aseverado, recordando que otras comunidades también están infrafinancidadas, especialmente las del arco mediterráneo.

Eso sí, ha insistido en que la Comunitat está "a la cola de todas" y es la única con la rente per cápita por debajo de la media, algo que "ha reconocido (Cristóbal) Montoro, (Mª Jesús) Montero y todos los que han pasado por ahí", ha enfatizado en relación a los últimos ministros de Hacienda.

"La diferencia de 800 euros entre Cantabria y la Comunitat supone 4.000 millones de euros que faltan a los valencianos; es sota, caballo y rey", ha argumentado, para preguntarse si "eso no es un problema nacional". En todo caso, ha remarcado que no quiere que "a los cántabros les quiten ni un euro" no sea que un día el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, le pueda coger "manía".

Por todo ello, la vicepresidenta valenciana ha reivindicado: "Es un tema nacional, de estado, de primer orden. Somos cinco millones de españoles que somos un problema nacional. Estoy completamente de acuerdo con Sánchez". En un símil médico, "es como si fuera un medicamento que habría que tomar cuando está cinco años caducado".

"COGE EL DINERO Y CORRE"

Sobre si lo ve como medidas electoralistas del PSOE, se ha limitado a recordar que como portavoz del Consell no puede hacer estas valoraciones, "y menos en el periodo entre la convocatoria electoral y las elecciones". "Hay que ser especialmente exquisitos, nosotros lo somos siempre y ahora todavía más", ha recalcado.

Pero ha agregado que ha sido "clara cuando hay una posición unánime del Consell". En política, ha sostenido que "uno no puede estar pidiendo que llegue el FLA y luego decir que es electoralista".

"No tendría sentido que viniera echa una fiera corrupia porque no llega el dinero y ahora decir que no me gusta porque vienen elecciones", ha enfatizado, algo que vería "muy inmaduro". Y ha remachado: "Cuando te dicen 'coge el dinero y corre, es la postura que tenemos que seguir cuando estamos tan apretados como nosotros".