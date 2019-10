El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón Cano, ha asegurado que el consistorio "no va a tolerar actitudes" como la de un grupo de "neofranquistas" -según los ha calificado- que este jueves intento boicotear un pase en los cines Lys de la película de Alejandro Amenábar 'Mientras dure la guerra', y, por tanto, "defenderá la libertad de expresión ante cualquier tipo de ataque".

Cano se ha referido así, en declaraciones a los medios, al incidente ocurrido en los Cines Lys de València, donde al inicio del pase de la cinta, un reducido grupo de radicales desplegó una pancarta y profirió gritos como 'Viva España' y 'Viva Cristo Rey'.

El concejal ha relatado que, una vez avisada la Policía Local, se pudo constatar que "esta gente, de carácter neofranquista, interrumpió la emisión" por lo que fueron identificadas cinco personas y se levantó acta para la posible sanción por infracción que ahora queda en manos de la Delegación de Gobierno.

"Que tengan claro este tipo de personajes -ha advertido el responsable de Protección Ciudadana- que el Ayuntamiento de València no va a tolerar en ningún caso este tipo de actitudes. La libertad de expresión es un derecho fundamental y la vamos a defender ante cualquier circunstancia".

El edil ha considerado que "esta gente está envalentonada" por declaraciones de los partidos "de la derecha democrática, como PP y Cs, que, no solamente no ayudan, sino que insuflan aire a este tipo de actitudes".

DECLARACIONES DE AYUSO

En concreto, ha afeado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, en referencia a la exhumación de los restos de Franco, cuestionó: "¿Luego que será lo siguiente? La cruz del Valle, parroquias del barrio, arderán como en el 36...".

Al respecto, Cano ha recordado que Franco "fue un dictador que mandó fusilar a decenas de miles de personas que aún hoy están en las cunetas de nuestro país

y no pasa nada por que la derecha condene la dictadura española de una vez, sin ambages, y en una única dirección, porque siempre hacen referencia a otras dictaduras para justificarse". "Es momento de que la derecha supere su trauma y su origen superar y afronte la condena al dictador", ha aseverado.

Cuando se le ha preguntado si cree que lo que pasó en el cine es "culpa" del PP, Aarón Cano ha precisado que no y que él, además, no reparte culpas. Sin embargo, sí ve "una responsabilidad indirecta". "No he escuchado a nadie del PP de la Comunitat Valenciana n de València criticar esas declaraciones (de Ayuso), que traspasan muchos límites. Estamos en 2019 y aún no condenan claramente y únicamente la dictadura española", ha finalizado.