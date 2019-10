La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos y número dos del partido morado, Irene Montero, afirmó este viernes que la previsible exhumación de los restos del dictador Francisco Franco -que el Gobierno ha asegurado que quiere llevar a cabo cuanto antes- será una "victoria democrática" que el PSOE no debería intentar "arrogarse" en la campaña electoral.

Así se expresó Montero en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, en la que acusó a los socialistas y a su líder, Pedro Sánchez, de haber "dado muestras de uso electoralista de dispositivos, espacios y medidas que no deberían ser electorales" sino "cuestiones de Estado", como es el hecho de "dejar de homenajear a un dictador". También cargó contra PP y Ciudadanos, a los que acusó de no haber "querido nunca que España tenga memoria" apenas un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntara este jueves si "arderán" iglesias "como en el 36" tras exhumar los restos de Franco.

No obstante, la dirigente de Podemos aseguró que tendrán que ser "los ciudadanos" los que afeen a Sánchez un eventual intento de "patrimonializar" de la exhumación de Franco. "Es una victoria democrática que no se puede apropiar el PSOE, igual que todos los derechos que hemos vivido durante la época democrática, que son fruto de miles de personas que pusieron sus cuerpos y se jugaron la vida", señaló Montero. Y tratar de vincularlos a un partido es algo que "la ciudadanía", que es "más madura" que quien intenta "hacer un uso electoralista" de estos asuntos "ya huele de lejos", zanjó.

Montero también tachó de interesada la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña que planteó hace unos días Sánchez, a quien acusó de no estar "pensando en España o en Cataluña", sino "solo en términos electoralistas" para atraer votantes "flotantes" de Ciudadanos. "Es una gravisima irresponsabilidad jugar con un artículo tan excepcional", lamentó.

Insiste en el Gobierno de coalición

En lo relativo a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Montero insistió en que Unidas Podemos mantendrá su exigencia de conformar un Gobierno de coalición para prestar su apoyo a Pedro Sánchez. "A nosotros los sillones no nos interesan, queremos cambiar la vida de la gente", pero eso se hace, sostuvo la dirigente morada, desde el Consejo de Ministros. Y, por tanto, "si los ciudadanos piden que estemos en el Gobierno", lo que para Unidas Podemos se traduce en que el PSOE no obtenga mayoría absoluta, la formación morada insistirá en entrar al Ejecutivo.

"Nosotros hicimos presidente a Sánchez, que no tenía ningún tipo de experiencia de gestión", recordó Montero, que argumentó que el modelo que propone el PSOE -un Gobierno en solitario apoyado parlamentariamente por Unidas Podemos"- ya se probó la pasada legislatura y "fracasó". "Ha llegado el momento de probar otras fórmulas" como el Gobierno de coalición, planteó.

Para Montero, las coaliciones son "la forma habitual" de conformar gobiernos que no cuentan con mayorías absolutas, y puso el ejemplo de la mayor parte de los ejecutivos autonómicos, conformados por varios partidos. Por ello, la dirigente aseguró que tratarán de sortear el "cordón santiario" que existe, a su juicio, alrededor de Unidas Podemos, y abrió la puerta a compartir Gobierno también con Más País, el partido de Íñigo Errejón, contra el que no quiso cargar: "Es normal que las personas se monten sus partidos cuando no están a gusto", se limitó a señalar.