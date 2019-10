Davant la creixent onada de preocupació en temes ambientals i de canvi climàtic, cada vegada són més les persones que prefereixen viatjar sense contaminar gens o contaminant el mínim possible. Defensores d'un turisme sostenible, fugen de cotxes, autocars, avions i creuers i, si poden triar entre diferents mitjans de transport, sempre escullen el que té menys impacte ecològic.

Viatjar amb tramvia

El tramvia és el mitjà de transport col·lectiu més sostenible. Viatjar amb tramvia s'ha consolidat com una opció neta, segura, ràpida, barata i còmoda que permet arribar a la destinació sense que haver de calcular l'impacte de la petjada de carboni.

A les comarques de Barcelona, les línies del TRAM, uneixen amb energia 100% verda diferents municipis del Barcelonès i el Baix Llobregat. I si l’objectiu és descobrir llocs únics, campanya “De ruta amb el TRAM” ofereix activitats tan recomanables com una visita guiada a l'obra de l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol. Més informació a: http://rutadeltram.cat.

Viatjar amb tren

Desplaçar-nos pel territori en ferrocarril és una excel·lent manera d'estalviar-li a l'atmosfera una quantitat considerable de CO2: segons els experts, el tren genera de mitjana quatre vegades menys emissions de gasos d'efecte hivernacle que el cotxe. Al territori barceloní tenim tres modernes xarxes de metro i ferrocarril: Metro de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Rodalies de Catalunya.

Et fa més gràcia pujar-te a un tren antic? El Tren del Ciment (www.trendelciment.cat) ens permet viatjar amb estil entre la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug i, de passada, visitar espais tan especials com els Jardins Artigas d'Antoni Gaudí.

Viatja a vela

Qualsevol dels ports esportius i clubs nàutics de Costa Barcelona tenen moltes opcions per recórrer en veler els més de cent quilòmetres de litoral. El Port de Sitges Aiguadolç, per exemple, lloga embarcacions ecològiques, amb patró o sense. Aquest Port, a més, ha rebut la certificació internacional Biosphere com a reconeixement al seu compromís amb el turisme sostenible.

Les cales més recòndites del Garraf estan a només mitja hora de navegació rumb nord i, seguint rumb sud, arribem a Vilanova i la Geltrú, una ciutat perfecta per gaudir de l'autèntic estil de vida mediterrani.

Viatja amb globus

Un bon lloc per gaudir de la riquesa paisatgística de les comarques de Barcelona és la cistella d'un globus aerostàtic. Des de l'aire, la bellesa dels camps i les muntanyes es multiplica. Volar amb globus és una activitat sostenible que genera un impacte mediambiental molt petit i, a més, permet gaudir de la natura des d'una perspectiva diferent.

A la web Barcelona és molt més (barcelonaesmoltmes.cat) de la Diputació de Barcelona hi ha una informació i propostes per fer un baptisme de cel o per volar sobre el mar de vinyes del Bages, la Plana de Vic o els camps sembrats de l'Anoia, per destacar només tres experiències a les comarques de Barcelona.