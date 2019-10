El Gobierno está a punto de registrar otra baja en sus filas. El 1 de noviembre empieza el mandato de la nueva Comisión Europea y Josep Borrell deberá cesar como ministro de Asuntos Exteriores para asumir su nuevo cargo, Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común de la UE. Debido a que el Gobierno está en funciones, lo único que podrá hacer Pedro Sánchez es encomendar su cartera a otro ministro y es ahí donde el nombre de la responsable de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ya suena como nueva ministra de Exteriores.

La decisión corresponderá tomarla a Sánchez y de momento no está tomada, advierten fuentes cercanas al presidente, que admiten que Calviño, cuyo nombre ya suena por los pasillos de Moncloa, podría ser la elegida. Si finalmente es así, Sánchez recurrirá a una de sus ministras con más bagaje internacional. La ministra de Economía es funcionaria europea y antes de llegar al Gobierno era directora general de Presupuestos de la Comisión Europea.

Como ministra de Economía, Calviño ha sido una de las ministras que ha acompañado a Sánchez a las cumbres de la UE o a las reuniones del G-20. Además, en julio de este año, el Gobierno postuló a Calviño para que fuera la candidata conjunta de los países europeos para convertirse en directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el puesto que dejó vacante Christine Lagarde para presidir el Banco Central Europeo, de acuerdo al reparto de los altos cargos de la UE por el que Borrell está apunto de convertirse en Alto Representante de Política Exterior. Dos semanas después, la candidatura de la ministra se cayó de la lista reducida de aspirantes, de los que finalmente resultó elegida la búlgara Kristalina Georgieva, entonces directora ejecutiva del Banco Mundial y que finalmente fue elegida para el cargo, que empezó a desempeñar el pasado 1 de octubre.

Los planes de Borrell

Como ya han ido haciendo otros futuros comisarios, el 7 de octubre Borrell se someterá a la audiencia para tener el visto bueno del Parlamento Europeo para ser miembro de la Comisión y nunca previó que este proceso terminaría así. Cuando en junio prefirió seguir siendo ministro a la Eurocámara para que el puesto no quedara vacante, no podía imaginar que ahora, a las puertas del 1 de noviembre, esto es precisamente lo que va a ocurrir, porque no ha sido posible la investidura y habrá repetición electoral.

Con el Gobierno en funciones, Sánchez tienen que cubrir la vacante de cualquiera de sus ministros con otro ministro. A partir de ahí, no hay pautas sobre a quien elegir y en Moncloa la sustitución de Borrell divide a quienes advierten de la cargada agenda que en concreto tiene un ministro de Exteriores y quienes restan importancia al trámite, dado que Sánchez ya "lleva a sus espaldas" la política exterior del Gobierno. Distinto sería, apuntan estas últimas fuentes, que se hubiera tratado de Mariano Rajoy y su inclinación hacia la "autarquía".

Segunda sustitución

Con la de Borrell en Exteriores Sánchez afronta ahora la segunda sustitución de un ministro estando en funciones. La primera fue en mayo pasado, cuando Meritxell Batet fue nombrada presidenta del Congreso y el ministro de Agricultura, Luis Planas, asumió también las funciones como ministro de Política Territorial y Función Pública. Esta acumulación de carteras ministeriales es la única opción que se da cuando, como ahora, el Gobierno está en funciones porque el de ministro es uno de esos altos cargos que no pueden renovarse si el Ejecutivo no está en plenitud de funciones. Tampoco los secretarios de Estado, lo que ha llevado a la situación inédita de que el Ministerio de Política Territorial quedó también sin secretario de Estado, cuando de que su extitular Ignacio Sánchez Amor se convirtió en eurodiputado tras el 26-M.

Precisamente, Planas es uno de los nombres que ha sonado en los últimos meses como uno de los posibles ministros de Asuntos Exteriores para la próxima legislatura si Sánchez sigue siendo presidente. Pero no lo será ahora, advierten en su entorno, donde señalan que con dos ministerios ya tiene suficiente.