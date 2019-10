Are You Glad I'm Here MOSTRA DE VALÈNCIA

El certamen, que se celebrará del 24 de octubre al 3 de noviembre en los cines Babel y la Filmoteca de València, quiere ser un "radar" programado para identificar el nuevo cine hecho en los países de la cuenca del Mediterráneo, donde en los últimos años se ha producido "una revolución cultural audiovisual cuyos ecos resuenan en todo el mundo", ha señalado la organización en un comunicado.

Así, destaca su "potente" sección informativa, que crece de los diez títulos presentados el año pasado a los 15 que se podrán ver en esta edición. Esta selección, que apuesta por la diversidad de países del arco mediterráneo como Francia, Libia, Palestina, España, Italia, Marruecos, Egipto, Portugal, Líbano, incluye varios estrenos en España y títulos destacados que han pasado por otras citas internacionales y todavía no han accedido a las pantallas comerciales españolas.

Asimismo, el director de la programación, Eduardo Guillot, ha subrayado que el certamen mantiene su "decidida apuesta por el cine valenciano, combinando los trabajos de directores de larga trayectoria con los de cineastas emergentes". De esta forma, la representación valenciana en la Sección Informativa cuenta con tres nombres propios: Vicent Monsonís, Pedro Rosado y Lucía Alemany.

En esta edición, la Mostra rescata la adaptación cinematográfica de la obra teatral de Chema Cardeña, 'Matar al rey', dirigida por Vicent Monsonís. Se trata de una película rodada en 2016 y que se estrena ahora.

Asimismo, Pedro Rosado debuta en el cine en valenciano con su nueva película rodada en Gilet, 'Una dona amb unes ales tremendes', que cuenta la historia de amor de una pareja de más de 30 años de convivencia en la Serra Calderona.

Además, 'La inocencia', ópera prima de la valenciana Lucía Alemany, es una película de temática actual sobre el tabú del aborto adolescente. La cinta acaba de participar en la Sección Nuevos Directores del festival de San Sebastián.

La Sección Informativa cuenta también con la película egipcia 'Diamond Dust', del director Marwan Hamed ('El edificio Yacobián'), un oscuro thriller político que se atreve a diseccionar con escalpelo los diversos entramados de corrupción en la sociedad egipcia.

De Marruecos llega 'La guérisseuse', del director Mohammed Zineddaine, que muestra una nueva realidad del país, donde la mujer intenta jugar un papel más activo e igualitario en la vida diaria, aunque sin poder eliminar del todo el machismo ancestral. Una propuesta "teñida de sangre, fetichismos y reivindicaciones", recientemente premiada en el Festival de Nápoles.

Asimismo, 'Freedom Fields' es el primer largometraje dirigido por una mujer en la historia del cine libio. Filmado durante cinco años, la directora Naziha Arebi sigue la historia de tres mujeres y su equipo de fútbol en Libia tras la revolución, a medida que el país se interna en una guerra civil y las utópicas esperanzas de la Primavera Árabe comienzan a desvanecerse.

VISIBILIZA EL CINE PALESTINO

Por su parte, 'Mafak' es el debut en la ficción del fotógrafo y realizador de documentales Bassam Jarbawi. El largometraje explora el coste físico y emocional que siente un prisionero palestino tras pasar más de 15 años encerrado en una cárcel israelí. Esta película consolida la apuesta de la Mostra por visibilizar el cine palestino, tras el ciclo de la edición pasada.

La representación italiana en esta sección corre a cargo de la última producción de Federico Bondi, 'Dafne', un simpático drama familiar en el que la actriz primeriza Carolina Raspanti aporta mucha vida y textura al personaje protagonista con Síndrome de Down.

Además, la actriz Maria de Medeiros protagoniza 'Mar', de la directora portuguesa Margarida Gil. Se trata de una mirada sobre los conflictos latentes en el Mediterráneo en el momento actual; mientras que la libanesa 'Are you glad I'm here', de la directora Noor Gharzeddine, se adentra en la problemática de la violencia machista, a través de una visión provocativa que no deja indiferente y que se alzó con el Premio del Público en el festival de Brooklyn.

"FUERTE PRESENCIA" DEL CINE FRANCÉS

El cine francés tiene una "fuerte presencia" en la Sección Informativa de la Mostra. Del país vecino llega 'La verdad', la nueva película del maestro japonés Hirokazu Koreeda, quien abandona su país por primera vez para rodar en francés con Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke.

Del país galo también destaca la comedia política 'Los consejos de Alice' (Nicolas Pariser), que se hizo con el Premio Label Europa en el festival de Cannes o el contundente documental 'Zero Impunity' (Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies, Denis Lambert), que combina animación e imagen real para denunciar a los autores de abusos sexuales en conflictos armados.

Además, de Francia llegan la ópera prima de Margaux Bonhomme, 'Head above the water', que aborda la convivencia con la discapacidad a través de un magistral trabajo interpretativo de Diane Rauxel; y 'Los miserables' (Ladj Ly), un retrato duro y realista de la violencia policial en los suburbios de París que en mayo ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.