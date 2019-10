El primer hotel de uso exclusivo para mujeres en España ha abierto sus puertas este verano en las Islas Baleares. Se trata del hotel Som Dona, situado en la localidad de Porto Cristo, en Mallorca y se define en su página web como "un ambiente único pensado para la mujer".

"Había una demanda y no había oferta", explica un portavoz del establecimiento a 20minutos. Esa descompensación, dice, es lo que les ha llevado a crear un hotel cuyo servicio no se diferencia de uno convencional ya que "las mujeres no necesitan un trato diferencial respecto a los hombres".

"Nuestras clientas buscan un lugar en el que se sientan más relajadas, donde el aspecto físico no es tan importante. Por ejemplo, pueden hacer topless sin sentirse observadas", apuntan desde el hotel como algunos de los motivos que les hacen elegir esta opción en lugar de un alojamiento mixto.

La edad mínima para alojarse en este hotel es de 14 años y desde el hotel apunta que la edad media de las clientas potenciales va de los 35 a los 45 años. También dicen que su proyecto empresarial ha tenido buena acogida por parte de madres e hijas que optan por las habitaciones dobles que ofrece el hotel o grupos de amigas que prefieren esta opción exclusiva para ellas antes que un hotel convencional.

El hotel afirma que en la cadena empresarial trabajan hombres y que no están excluidos de ser contratados, pero "en el hotel ahora mismo todos los empleados son mujeres".

La proliferación de espacios exclusivos para mujeres corresponde a una tendencia empresarial que ha ido en aumento en los últimos años ya que, por ejemplo, se han incrementado los gimnasios femeninos, peluquerías o, incluso, existen otros hoteles que cuentan con una planta única para mujeres.