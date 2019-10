La Junta Electoral Central (JEC) ha determinado este miércoles que la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, incumplió la ley electoral que impide a los cargos públicos lanzar mensajes "electoralistas" en actos institucionales con las declaraciones que hizo desde la sala de prensa de La Moncloa cuatro días después de quedar convocadas las elecciones del 10-N. Así lo ha determinado al estimar parcialmente un recurso presentado por Ciudadanos, en el que no ve motivo para incoar expediente contra Celáa pero sí le insta a que "en lo sucesivo, maximice su deber de cuidado para no efectuar valoraciones políticas" en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros de los viernes.

La JEC ha resuelto así este miércoles el recurso que presentó Ciudadanos, al considerar la intervención de Celáa del pasado 27 de septiembre, tres días después de la disolución de las Cortes y ya dentro de la precampaña, "contenían elementos valorativos con claras connotaciones electoralistas".

En concreto, la JEC las observa en afirmaciones de Celáa como que "el Partido Socialista Obrero Español sale a ganar las elecciones. Así se lo digo", en sus valoraciones sobre la irrupción de la candidatura de Íñigo Errejón y al asegurar que "tenemos un gobierno progresista, somos la socialdemocracia del país y tenemos vocación de dar respuestas progresistas". Además, destaca que fueron dichas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que supone una quiebra de la Ley Electoral, cuando dice que en precampaña los poderes públicos "deben respetar el principio de neutralidad", aunque sea en una rueda de prensa que, sin embargo, sirve a la JEC para eximir a Celáa de la apertura de un expediente.

Quejas previas

Por este tipo de declaraciones, es frecuente que los viernes haya críticas en redes sociales contra Celáa por hablar desde el Palacio de La Moncloa como si estuviera en la sede del PSOE. De hecho, el día al que se refiere el recurso de Ciudadanos, la portavoz no ocultó su molestia cuando una informadora le preguntó si le parecía "adecuado, decoros y no electoralista" pronunciar palabras como las que este miércoles ha censurado la JEC. "¿Que esto es electoralista?", contestó Celáa notablemente molesta, que reiteró el reincidió en el motivo del recurso al afirmar que "el sustrato de este Gobierno es el Partido Socialista Obrero Español. De otra manera, no me parece que vaya a suscitar una gran afuencia de público decir que sale a ganar. No me parece que sea objeto de muchos debates".

Asimismo, no es la primera vez que el uso de la sala de prensa de Moncloa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es objeto de un recurso ante la JEC. PP y Ciudadanos ya recurrieron en febrero la publicidad que se daba tras los Consejos de Ministros de los llamados decretos sociales del Ejecutivo, pero en este caso los desestimó totalmente y rechazó suspender las ruedas de prensa en las que se daba cuenta de ellos, como pedían estos dos partidos, al considerar que en ese caso los anuncios y explicaciones se hicieron antes de la convocatoria electoral del 28-A y, por tanto, no en precampaña.

Celáa no será expedientada

Justo lo contrario de lo que ocurre ahora, cuando la JEC sí ha pedido contención a Celáa pero ha decidido no ir más allá y no imponer sanciones. Según su resolución, la portavoz hizo estas valoraciones en respuesta a preguntas de la prensa, así que las considera "manifestaciones espontáneas" con un "grado mínimo" de intencionalidad.

Por eso, la JEC concluye que "no procede la adopción de medidas sancionadoras adicionales" y desestima abrir un expediente sancionador contra Celáa, a la que sí pide que evite las "valoraciones políticas con connotaciones electoralistas que puedan quebrantar la estricta neutralidad" de los poderes públicos en el proceso electoral.