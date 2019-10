El candidato a la presidencia del Gobierno de Más País, Íñigo Errejón, ha declarado este miércoles que la hipotética aplicación del artículo 155 antes de las elecciones por parte del Gobierno socialista en funciones "no hipotecaría" la formación de un gobierno progresista.

En una entrevista en la Cadena Ser, Errejón ha asegurado que ha tomado la decisión de saltar a la política nacional en este momento y no en otro porque "si la llave la tienen los mismos, puede volver a ocurrir lo mismo" y habrá que volver "a tirar los dados" hasta que salgan las cifras que cuadren o hasta que la derecha se ponga de acuerdo.

Preguntado sobre si tiene líneas rojas, el candidato de Más País ha mostrado su rechazo a este término, aunque ha reconocido que los periodistas los usen. En cualquier caso, ha afirmado que "no me veo (en una foto) con Sánchez y Rivera".

Sin embargo, ante la hipótetica situación de que el Gobierno socialista en funciones aplicara el 155 antes de las próximas elecciones del 10-N, Errejón ha señalado que eso "no hipotecaría un gobierno progresista". "Cataluña es un problema de España, pero no nos olvidemos del resto de problemas que nos impiden avanzar", ha agregado, en referencia a las "pensiones, la violencia machista, la burbuja del alquiler o el cambio climático".

Con todo, el ex de Podemos no cree que en este momento haya motivos para aplicar el 155 en Cataluña: "¿Hay que suspender una autonomía por problemas de orden público? No veo motivos", ha defendido. "Las medidas administrativas puede que sean necesarias, pero hace falta un acuerdo de convivencia", ha añadido.

Una línea roja para Errejón sí sería tener que hacerse una foto junto a Sánchez y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "No me veo. Prefiero otro Gobierno", ha respondido rotundo.

En su opinión y como lleva defendiendo desde que creó Más País, a la izquierda le ha "faltado pragamatismo" a la hora de llegar a acuerdos tras las pasadas elecciones generales del 28 de abril.

Preguntado por el contenido de su programa y por las diferencias que tendrá con el de Unidas Podemos, Errejón ha respondido que "queremos ser herederos de un movimiento verde. Van a ser las mismas políticas que propusimos en Madrid. No es por diferencias programáticas por las que vamos a elecciones", ha apuntado.

Respecto a su relación de Sánchez, Errejón ha confirmado lo mismo que este martes dijo Sánchez: "Nunca nos hemos sentado a conversar". Asegura que solo conoce el presidente en funciones "de saludarlo" por los pasillos del Congreso o lugares en los que han coincidido.

Con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que no ha hablado desde hace "un tiempo largo".