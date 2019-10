Según ha recordado la organización en un comunicado, el festival en sí se celebrará el 9 de noviembre por primera vez al aire libre, en el cauce del río Turia a la altura de los jardines del Palau de la Música. Hasta 3.000 espectadores se podrán reunir para disfrutar durante toda la jornada de los conciertos de Manel, Second, Pony Bravo, The New Raemon & Paula Bonet, Ferran Palau, Mueveloreina, N*gen

y Alavedra.

El Sona el Deleste - Deleste Kids durará desde las 11.30 horas hasta la media noche. Un año más el Centre del Carme Cultura Contemporània "se fusiona con el Deleste activando la vida cultural de la ciudad y accionando espacios para el encuentro y el disfrute de la música, al tiempo que se respalda a las bandas valencianas".

Mishima llegará con un espectáculo "muy especial" que conmemora sus 20 años de carrera y que combinará temas recientes y sus grandes éxitos recogidos en el disco 'Ara i aquí', grabado en directo en la Sala Apolo de Barcelona en diciembre de 2018 y que repasa lo mejor de su discografía.

Hoy se desvela el resto del cartel del Sona el Deleste que contará también con Senior i El Cor Brutal, grupo local liderado por Micalet Landete que, con sus temas en valenciano, su ciudad natal no es su único cambo de batalla sino que tienen seguidores por todo el país. Con una década de historia y cinco discos a sus espaldas, el último el de versiones 'Valenciana vol. I' publicado en 2017, Senior i El Cor Brutal han conseguido acuñar un sonido propio y posicionarse como una de las propuestas musicales más relevantes de la actual escena musical valenciana.

Yawners son otra de las incorporaciones al Sona el Deleste. El dúo formado por la salmantina Elena Nieto (voz y guitarra) y el navarro Martín Muñoz (batería y coros) acaban de publicar su disco debut Just Calm Down que ha llamado la atención incluso en la prensa extranjera y que destila indie rock con tintes de rock noventero.

Las bandas valencianas 121dB, L'Últim Europeu y Filipinxs también se unen a la fiesta pre Deleste. Los primeros celebran quince años en activo desplegando su indie punk que han plasmado en tres discos de estudio; los segundos, dúo formado por los primos Lacasa; han reinventado y creado su propio sonido en valenciano que va del pop ruidoso al pop melódico; y los terceros entran en el cartel tras ser los últimos ganadores del Concurso Vinilo Valencia.