Los hechos ocurrieron alrededor de las 19.15 horas del pasado sábado, durante las novilladas que se celebran durante nueve días en el municipio valenciano de Algemesí. Un toro escapó de la plaza de Toros de la localidad y recorrió varias calles hasta que agentes de la Policía Local lo acorralaron y abatieron.

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales califica de "espantosa" la muerte del novillo, "acribillado con 27 disparos". Esta entidad cree que la situación "no habría acaecido si las medidas de seguridad hubiesen sido las apropiadas".

ANPBA solicita que se aclare "por qué no se utilizaron dardos anestésicos, ya que el novillo, en el momento del tiroteo sobre él, se encontraba acorralado junto al río y la situación era segura, pues el hecho de que se tratara de un animal no humano no descarta, a priori, que se le pudiera dar un trato humanitario".

Además, la asociación solicita a la Delegación del Gobierno que inicie una investigación "para determinar si se ajustaron a la legalidad las circunstancias que concurrieron en el momento de tiroteo del animal, según lo previsto en la normativa de aplicación y concordantes".