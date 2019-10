La segunda edición del proyecto expositivo 'Artenblanc' ha programado toda una serie de actividades -tres grandes exposiciones, desfiles, talleres y clases magistrales- para poner de manifiesto que "la moda es arte, además de industria y cultura" y "dar visibilidad" a los diseñadores valencianos. En esta ocasión además, quiere poner el foco en "la emergencia climática y el comercio justo" para concienciar sobre la necesidad de trabajar con "nuevos modelos de producción sostenible".

Así lo han avanzado el comisario de Artenblanc#2, Josep Lozano, y la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, durante la presentación del proyecto expositivo que se desarrollará a lo largo de seis meses en Valencia, Alicante y Castellón, y que en esta ocasión, contará una treintena de diseñadores de la Comunitat Valenciana y algunos invitados de otras regiones, además de contar con el diseñador valenciano Francis Montesinos, que conmemora 50 años de trayectoria en el mundo de la moda.

Artenblanc#2 recoge los cambios experimentados en el modelo de consumo y de producción en el ámbito del diseño, que pasan se alejan de la "compra por impulso" y se suma al movimiento 'softfashion' por "una manera tranquila de ver la moda que no lucha por la tendencia, sino por una buena prenda, con un comercio adecuado bajo los parámetros de la sostenibilidad y que se pueda comprar también en un pequeño comercio", ha apuntado Lozano.

En este sentido, el comisario ha defendido que se puede "disfrutar del planeta sin perder un ápice creatividad y comercialidad" en la moda, una disciplina que debe concienciarse de que es "la segunda industria más contaminante del mundo".

Además, Artenblanc#2 incidirá en recuperar el "posicionamiento" de los diseñadores valencianos, que con la desaparición de la Fashion Week y todas las plataformas que hubo en la "época de los grandes fastos", ha apuntado Lozano, "perdimos visibilidad" a pesar de que "seguimos existiendo y trabajando".

En este punto, ha valorado que la elección de València como Capital Mundial del Diseño para 2022 ha sido una "suerte" y de hecho, fue de las pocas ciudades cuya candidatura incluyó la disciplina de la moda dentro del área del diseño, lo que pasará a "engrosar la agenda" de la plataforma Artenblanc.

MONTESINOS: "UNA VALÈNCIA DONDE MODA, ARTE Y DISEÑO BRILLEN JUNTOS"

Con medio siglo de trayectoria a sus espaldas, Francis Montesinos se ha mostrado "muy contento" de sumarse a la iniciativa de Artenblanc#2, -donde prepara un desfile propio-, y poder estar al lado de los jóvenes talentos.

"Por fin ha llegado el momento en el que la moda es considerada dentro de los parámetros del arte, algo por lo que he luchado desde hace muchos años y continuo reivindicando", ha defendido el diseñador valenciano.

Para Montesinos, "es hora" de volver a estar a la vanguardia en la moda del país y ha valorado la "grandísima suerte" de que València vaya a ser Capital del Mundo del Diseño, con "la moda dentro". "Todos juntos creo que vamos a poder hacer una València diferente, universal, donde el arte, el diseño y la moda brillen por primera vez juntos", ha augurado.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE ARTENBLANC#2

Para la promoción y difusión de la moda valenciana, 'Artenblanc#2' llevará a cabo tres grandes exposiciones de carácter itinerante que contarán con apoyo audiovisual y coincidirán con charlas, clases y talleres con expertos en las diferentes materias y recorrerán diferentes escuelas y universidades de la Comunitat Valenciana.

Una treintena de creadores conformarán la exposición 'Artenblanc#2', para la que producirán un 'outfit' libre en expresión, color, forma y tejido que posteriormente será expuesto y formará parte de los desfiles programados.

Eso sí, todos ellos representan una "muestra clara" de la "vinculación con los nuevos valores de etiquetado de ropa" en cuanto a sostenibilidad y cuentan con ese "punto genialidad a la hora de crear", ha subrayado el comisario Josep Lozano, quien ha puntualizado que además todo "tiene que tener un precio y se tiene que poder vender, la moda sirve para vestirse", ha reivindicado.

Entre los confirmados hasta el momento: Juan Vidal, Ulises Mérida, Dominnico, Miguel Vizcaíno, Visori Fashionart, Cubero Quesada, Siglo Cero, Daluna, Andra Cora, Guatermelon, Estudio Savage, Paco Roca, Higinio Mateu, Hortensia Maeso, Yvan Andreu, Alejandro Resta, Eugenio Loarce, Roberto Diz, Greta by Claudia B., Isabel Serrano y Francis Montesinos.

'Artenblanc#2' comenzará antes de que acabe el año con las aulas didácticas en las que se impartirá una visión de la moda como arte, como cultura y como industria que tiene que ser consumida desde la sostenibilidad y la sensibilidad social.

Se programarán conferencias y jornadas en los siguientes centros: CIPFP Ciutat de l'Aprenent de València, Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) València, Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València (UPV), Barreira Arte + Diseño de València, Universidad CEU San Pablo de València, Gremio de Sastres y Modistas CV, Florida Universitària, Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Alicante, Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Alcoi, Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Orihuela, Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) Castelló y Universitat Jaume I de Castelló.

En cuanto a las exposiciones, se iniciarán en València del 15 enero al 2 febrero en el Centre del Carme Cultura Contemporània, en Alicante del 6 al 23 de febrero en la Lonja del Pescado y en Castelló del 27 febrero a 15 marzo en el Museo de Bellas Artes. Las fechas de los desfiles en las tres capitales están por concretar.

Para esta edición de Artenblanc, la Generalitat, a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio ha incrementado la dotación económica. Si en la primera apoyó las actividades con 70.000 euros, para la de 2019-2020 ha otorgado 117.600 euros (in IVA). Además, la directora general, Carmen Amoraga, ha apuntado que la idea es que esta cita "se repita" en tiempo.

PREMIOS DE LA MODA

Según ha explicado Amoraga, si el certamen de 'Artenblanc#2' se ha "retrasado" un poco es debido a que se incluyó en los pliegos la realización de unos 'Premios de la Moda', similares a los de las artes escénicas, aunque finalmente "no se han presentado proyectos que cumpliesen la viabilidad técnica y económica". De hecho, ha apuntado Josep Lozano, desde la plataforma Artenblanc no se presentaron candidaturas porque, "de momento, no consideramos necesarios todavía" estos galardones.

En concreto, se incluyeron dos lotes, ha recordado Amoraga. Uno que hacía referencia a un proyecto que vinculase la moda con espacios museísticos -y que se adjudicó- y otro lote que hacía referencia a unos 'premios de la moda' en la Comunitat Valenciana, que quedó desierto y que no se realizará.