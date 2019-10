Así lo ha aseverado la autora, en declaraciones a Europa Press en València, con motivo de la presentación en la ciudad de su último libro, 'El latido de la tierra' (Planeta), una obra en la que se entremezclan una historia de amor, la investigación de un crimen y la defensa de la tierra y del mundo rural.

La protagonista, Alira, es la heredera de una mansión y de las tierras que su familia conserva desde hace generaciones y que se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o adaptarse a los nuevos tiempos.

Gabás considera que, de algún modo, 'El latido de la tierra' es una novela iniciática protagonizada por una mujer en la madurez. "Parece que todas las todas las novelas de iniciación tienen que hablar del viaje de los jovencitos; yo me hago mayor pero en mi interior sigue latiendo la voz de los 20 años. Quería hacer una novela luminosa y no que, por ser un personaje maduro, fuera de decrepitud", explica.

Para construir a Alira, la novelista encontró información en sí misma, al ser una mujer de su generación. Sin embargo, no es un rol autobiográfico, ha aclarado, sino una mezcla de muchos para ofrecer una "metáfora": "No hay que ser la heredera de un patrimonio para entender

que Alira arrastra una responsabilidad sobre sus hombros y muchos

lectores lo están interpretando así, ya que hay muchas personas que siempre han tenido que soportar una carga".

Luz Gabás define su nueva obra como "una historia de transformación, de amor en sentido muy amplio y de homenaje a una generación y a la España rural". Preguntada por la situación de la llamada 'España vaciada', la autora ha declarado que "la gran tragedia ya ha sucedido: los pueblos abandonados están abandonados y otros a punto de estarlo, pero lo que sí hay es un cambio de discurso".

"LA REVOLUCIÓN DE INTERNET"

"Ahora hay personas que se plantean la posibilidad de volver al pueblo porque ha dejado de ser un discurso de fracaso. Hubo un momento

en el que si no te ibas a la ciudad no eras valiente y si volvías habías fracasado", ha agregado Gabás, que cree que con "la revolución de internet esto va a cambiar". "La situación no se puede revertir, pero sí encauzar en una dirección nueva y con una relación nueva", ha apostillado.

Luz Gabás también se ha referido a los planteamientos actuales sobre la memoria y ha aseverado que, a su parecer, se hace desde "un discurso erróneo". "El pasado tiene que servir para reflexionar pero no para traerlo al presente como si estuviera vigente porque eso lo que hace es aumentar el resentimiento. La historia no debe ser politizada, debe ser para los historiadores, cada uno con su sesgo".

Por otra parte, la exitosa autora cree que esta nueva novela es "más destilada" que sus títulos anteriores, 'Palmeras en la nieve', 'Regreso a tu piel' y 'Como fuego en el hielo'. "He aprendido a podar más, a ir a lo esencial y también he sido más arriesgada al fusionar una historia de amor con una policíaca. Me gustan los retos", ha finalizado.