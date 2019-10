El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que el artículo 155 de la Constitución se puede aplicar en Cataluña con un Gobierno en funciones y ha recalcado que si el autogobierno se sitúa "fuera de la legalidad" es obligación del Gobierno de España restituirlo.

"Espero no llegar a ese extremo, no tiene que llover sobre mojado", ha señalado, no obstante, Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser en esta jornada en la que se cumple el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

Sánchez ha recalcado que si "en las próximas semanas o meses" el Ejecutivo tiene que actuar en Cataluña lo hará con "firmeza, unidad de acción y proporcionalidad", y ha asegurado que si se ve obligado a aplicar el 155 se guiará por esos principios y hablará con los principales partidos antes de tomar una decisión.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha pedido al independentismo que "no juegue con fuego" y ha insistido en reclamar que se condenen los actos e "indicios" de violencia, en alusión a las detenciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, según la Fiscalía, iban a cometer actos violentos con motivo del aniversario del 1-O.

"Condenar cualquier indicio de violencia venga de donde venga, incluidos los elementos radicales del independentismo", ha manifestado Sánchez, quien ha asegurado que en el Gobierno estarán "muy atentos" y van a "garantizar la seguridad".

La relación con otras formaciones políticas

Sobre su relación con los líderes políticos, Pedro Sánchez ha explicado que su relación con Pablo Iglesias es "buena", no como con Albert Rivera, que es "inexistente". "No me coge el teléfono", ha dicho el presidente.

Sobre las negociaciones con Unidas Podemos, Sánchez ha recalcado algunas "diferencias de fondo", sobre, por ejemplo, la forma de resolver el problema en Cataluña. Además, el presidente ha explicado que otorgarle a la formación de Iglesias la gestión del empleo, la recaudación y los impuestos, "parecía bastante arriesgado".

"Ahora hay que mirar al 10N, no quiero entrar en reproches", ha afirmado el líder socialista. "Con Podemos tengo cuestiones de fondo que nos hacen tener discrepancias muy serias pero eso no significa que no nos podamos poner de acuerdo, espero que sí, con ellos aprobamos la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e inicamos la tramitación del derecho a la eutanasia", ha declarado.

El presidente ha asegurado que fue "flexible hasta donde creía que podía llegar" en las negociaciones. "Después del verano no se lo volví a ofrecer (el Gobierno de coalición) porque el 25 de julio se abrió una fosa", ha explicado.

Crisis económica y brexit

Pedro Sánchez también ha hablado de la crisis económica a nivel mundial. "Hay riesgo de crisis económica en el mundo, en Europa y en consecuencia en España", ha advertido el jefe del Ejecutivo.

También ha tenido palabras para otra crisis, la del brexit. "Los británicos que vivan en España van a tener garantizados todos los derechos pero lógicamente así ha de ser para los españoles en Reino Unido. Así me lo ha garantizado Boris Johnson. Hay reciprocidad", ha asegurado Sánchez.

Exhumación de Franco

Con respecto a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, el líder del PSOE ha explicado que se hará en "unas semanas" y quiere que sea antes de que comience la campaña electoral.

Ha admitido que tiene pensada una fecha y que se hará pública en un Consejo de Ministros, aunque no ha confirmado si será en la reunión de su gabinete este viernes. Sánchez no ha querido "arriesgarse" a dar una fecha exacta aunque ha reconocido que le gustaría que fuera "cuanto antes" porque ya tienen "todo", tras el visto bueno del Supremo y lo que ahora están haciendo es "puliendo y afilando" la fecha.

Preguntado por la posibilidad de que la familia del dictador pidiera honores de Estado, para Sánchez sería "ciencia ficción". "La exhumación es una victoria de la dignidad, la memoria y la democracia", ha concluido el presidente en funciones.