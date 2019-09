En un comunicado, la portavoz, Cristina Peláez, que acusa directamente al alcalde de la capital, Juan Espadas, ha lamentado que se venga a justificar esa subida que "quintuplica el Índice de Precios de Consumo (IPC)" y que se "vista" de urgencia para pagar obras de infraestructura que se califican de "imprescindibles".

"No dudamos que no lo sean, pero nos sorprende que ahora haya que hacerlas sin demora y que el año pasado no se invirtiera ni un solo euro en estas obras que ahora son tan urgentes", añade.

Peláez señala que el alcalde "gobierna más por la agenda electoral que en función de los intereses de los sevillanos". "Nos sorprende que en 2018 se cerrara el ejercicio sin presupuestar estas inversiones tan necesarias y con el reparto de cinco millones de euros de dividendos", agrega.

En su opinión, "la única explicación que se encuentra a estos hechos es que se hiciera para cuadrar las cuentas municipales en vísperas de unas elecciones. Nos parece lamentable que este maquillaje de cifras lo vayan a pagar ahora los sevillanos con esta subida desorbitada".

En este sentido, la portavoz de VOX lamenta que la recaudación prevista con "esta desmesurada subida de tarifas vaya a ser de algo más de diez millones de euros, y si el superávit de 2018 se hubiera destinado a una primera fase de inversiones, ahora no estaríamos planteando esta subida excesiva para el ejercicio 2020". "Otra cosa que nos extraña es que si el año pasado, la subida planteada por el alcalde, del 1,7 por ciento fue rechazada, ¿en qué se basa para creer que se le va a aprobar la del siete por ciento?", advierte.

Afirma que Vox exigirá explicaciones y aclaraciones en el Consejo de Administración ante este planteamiento que "no nos parece ni racional ni adecuado para las economías domésticas y de las empresas". "Nuestro grupo se va a oponer tajantemente a decisiones que graven las economías de los ciudadanos por culpa de una gestión que además de nefasta nos parece sospechosa", sentencia.

La portavoz de Vox recuerda que Emasesa es una empresa pública con un "marcado carácter social", dado que ofrece el suministro de una necesidad básica del ciudadano, que es el agua, "por lo que vamos a hacer todo lo posible para que la subida que propone el gobierno municipal no se consolide".