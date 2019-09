A preguntas de los periodistas, tras ofrecer una rueda de prensa, se ha preguntado "por qué Espadas ocultó a los vecinos esta subida del agua antes de las elecciones cuando ya sabía que iba a subir la tasa" , por lo que considera que ha "engañado a sus vecinos".

Así, ha pedido a Espadas que "deje de meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos porque no ha dejado de subirle los impuestos a los sevillanos desde que es alcalde". "Nos vamos a oponer a esta subida en la calle y en el propio Ayuntamiento", añade.

El portavoz popular ha reiterado que "no será cómplice de ningún tipo de subida de impuestos o de tasas en un Ayuntamiento que todos los añosdevuelve dinero a los bancos porque es incapaz de gastárselo y en unaépoca de bonanza". "Creo que toca el momento de devolverle a losciudadanos el esfuerzo hecho en los últimos años en forma de bajada deimpuestos", incide.

Considera que el Ayuntamiento de Sevilla tiene "recursos financieros infrautilizados" y que "no se puede admitir subir los precios de un servicio de consumo básico como es el agua" en época de bonanza económica". "El PP no será cómplice de una subida de impuestos y tasas que afecten al día a día de los sevillanos y mucho menos en una época de crecimiento", insiste, añadiendo que "los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala e ineficaz gestión del gobierno del PSOE de Juan Espadas".

En este sentido, el portavoz popular ha señalado que seguirá trabajando para reducir los impuestos y tasas que "desde 2016 han sido incrementados por el alcalde socialista, algo que no beneficia alcrecimiento económico y la creación de empleo". "Sevilla requiere un marco fiscal amable para vivir y que atraiga población e inversión, y que propicie la creación de empleo, para situar a nuestra ciudad en la posición que merece junto a otras capitales españolas y europeas", concluye.