Las primeras manifestaciones y protestas del día se están registrando en Girona, según se puede observar en un vídeo que han colgado los CDR en Twitter. Según los independentistas, los mossos allí presentes están pidiendo por megafonía a los manifestantes que "no busquen la confrontación". "Os merecéis la senyera que lleváis", responden los CDR a los agentes de la policía autonómica.

Els mossos demanen per megàfon als manifestants a #Girona que no busquin la confrontació. Aquests els escridassen i els diuen “no us mereixeu la senyera que porteu”. pic.twitter.com/1CZbnjcARW