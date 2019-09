El 10-N devuelve a los partidos al mismo punto que antes del 28-A y la confección de las listas vuelve a estar a la orden del día. Si entonces algunas formaciones apostaron por remodelaciones y fichajes ahora no parece que eso vaya a suceder. Menos la novedad de Más País, el resto cuenta con mantener sus listas sin grandes cambios.

PSOE: incógnita Gabilondo

El PSOE afronta con total tranquilidad la elaboración de las listas para el 10-N. No piensa hacer más cambios que los necesarios para cubrir vacantes por los nombramientos de diputados para puestos en ayuntamientos y comunidades socialistas tras el 26-M, y tampoco habrá discrepancias, como en el ya de por sí tranquilo proceso para elaborar las listas del 28-A que, al final, solo contó con los reparos de la federación andaluza por las listas de cuatro provincias.

El PSOE no tiene intención de "hacer fichajes ni ir al mercadillo o a un rastro", y el único nombre de relumbrón que podría aterrizar en las listas lo haría desde el PSOE mismo. Se trata del portavoz en la Asamblea de Madrid y excandidato regional, Ángel Gabilondo, sobre quien hace tiempo que planea un cambio de aires, que el partido de momento no confirma pero tampoco descarta.

PP: entradas obligadas y equipo consolidado

En el PP han quedado algunos huecos con respecto a abril, algunos derivados de los movimientos a instituciones regionales o municipales, como Andrea Levy o Miguel Abellán. "Evidentemente tendrán que producirse entradas, pero los cambios no serán muchos más", cuentan fuentes del PP a 20minutos. El secretario general, Teodoro García Egea, confirmó que se mantendría "el mismo equipo" porque hace muy poco tiempo de la "renovación tranquila" de Pablo Casado.

Eso sí, no se descarta la vuelta de nombres como Fátima Báñez, cuyo regreso estaría directamente relacionado con la salida de Juan José Cortés como cabeza de lista por Huelva. También estrenará candidato por Álava, circunscripción por la que Javier Maroto no logró sacar escaño el 28-A.

Ciudadanos: no se esperan fichajes

Albert Rivera apostará por la continuidad. Si en abril la dinámica fueron los fichajes sonados de la sociedad civil, esta vez no será así. "Subirán en las listas los siguientes que iban de los que están fuera porque se han ido a alguna institución autonómica", comentan fuentes de Cs. Salvo cambios de última hora, no se esperan incorporaciones de renombre a las candidaturas.

Cs seguirá contando con Marcos de Quinto como número dos por Madrid, y con Edmundo Bal, Sara Giménez o Joan Mesquida, que ocupan puestos orgánicos importantes. Inés Arrimadas repetirá como cabeza de lista por Barcelona y como portavoz en el Congreso.

Podemos mantiene el 'statu quo'

Unidas Podemos resiste de momento la embestida de Íñigo Errejón y no tiene previsto hacer cambios en las listas. «Estamos los mismos que estábamos», dijo ayer Pablo Iglesias en referencia a la coalición que se registrará mañana, que conservará las confluencias En Comú Podem y Galicia en Común, además de los diputados de IU y el hasta ahora portavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, escindido ya del partido que fundó, ahora bajo el paraguas de Más País.

Equo es la única baja en Unidas Podemos, donde Iglesias ha evitado la ruptura de Andalucía. Su líder allí, Teresa Rodríguez, renunció a presentar una lista por Adelante Andalucía –coalición con IU, Izquierda Andaluza y Primavera Andaluza–, así que los diputados andaluces de la lista de Podemos dependerán de Madrid. Además, el frustrado acuerdo con la Chunta ya no obligará a Iglesias a prescindir de Pablo Echenique en Zaragoza.

Más País: listas a marchas forzadas

La configuración de las listas de Más País está condicionada por la ausencia de una estructura previa más allá de la circunscripción madrileña. En la capital, las encabezarán algunos de los miembros más ilustres de Más Madrid, como el propio Íñigo Errejón; la que fuera mano derecha de Manuela Carmena, Marta Higueras, y la exconcejala de Medioambiente y miembro de Equo, Inés Sabanés.

Una vez decidido que la formación concurriría a las generales, hace tan solo una semana, el partido se ha volcado en buscar alianzas que le permitieran ganar músculo en el resto del país con las que configurar una estructura nacional a marchas forzadas. En la Comunidad Valenciana, las listas estarán formadas por miembros de Compromís, liderados por Joan Baldoví. En Aragón, la Chunta Aragonesista servirá de base para Más País y el exdiputado Chesús Yuste sería la opción más previsible como cabeza de lista. Finalmente, no habrá unión en Galicia, donde hasta ayer hubo contactos con En Marea que eventualmente hubieran recuperado para la lista gallega a otra fundadora de Podemos, Carolina Bescansa.

Donde no ha sido posible establecer alianzas con otras formaciones, Más País ha aprovechado escisiones de Podemos, como en Murcia, o ha creado listas de cero a partir, sobre todo, de la militancia de Equo o de antiguos militantes de Podemos purgados por Iglesias. Así ocurrirá previsiblemente en Andalucía, donde Errejón cuenta con presentarse en Málaga, Sevilla y Cádiz. Tras descartar la coalición en Cataluña con los Comunes de Ada Colau, que seguirán con Iglesias, no descarta presentar lista propia en Barcelona.

Vox, de momento, silencio

El partido liderado por Santiago Abascal sigue trabajando en la confección de sus candidaturas para las generales, y aunque no se esperan grandes cambios, en la dirección prima el secretismo. Lo lógico es que apuesten por la continuidad, pero falta por ver lo que sucede con Javier Ortega Smith. El secretario general de Vox podría seguir compaginando su escaño en el Congreso (en caso de mantenerlo tras el 10-N) con el de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, o bien, renunciar a ir en las listas de las elecciones generales.