El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha lanzado este sábado su precampaña en una intervención en el Comité Federal del PSOE en la que ha pasado por encima las ofertas electorales que se multiplican a la izquierda, con la formaciones de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y se ha centrado en confrontar con PP y Ciudadanos, centrándose en la ubicuidad del PSOE por toda España frente a la presencia "residual" de estos dos partidos en Cataluña o el País Vasco y en su intención de "enfrentar territorios" frente a la "estabilidad" que ha asegurado que representa un Gobierno socialista.

Sánchez ha dirigido sus ataques principalmente al PP y a Ciudadanos, a costa de la política territorial y la situación en Cataluña, una de las "amenazas" que afronta el país, a riesgo de "recrudecerse con la sentencia" del juicio del procés, ha dicho. Ha acusado a estas dos fuerzas de promover "el enfrentamiento entre territorios para arañar unos votos" y ha asegurado que "el partido que vertebra verdaderamente España" es el PSOE.

La detención de miembros de los CDR que presuntamente preparaban acciones violentas ha enardecido aún más la situación en Cataluña y este sábado tanto Sánchez como, antes que él, el secretario del PSC, Miquel Iceta, han lanzado advertencias a la Generalitat, para que "condene cualquier tipo de violencia que venga del independentismo" y para que se separe de los casos violentos, que Iceta ha calificado de "aislados". Aún así, Sánchez les ha tendido la mano al apuntar que "aún están a tiempo para evitar mayores errores". Antes que él, a su llegada a la reunión, el líder del PSC, Miquel Iceta, también ha exigido a la Generalitat que se aleje totalmente de unas acciones violentas que ha calificado de "aisladas" para que, ha dicho, "nadie pueda hacer lecturas equivocadas".

El PSOE ha lanzado estos mensajes de cal y arena a los independentistas, que solo han sido de reproches para PP y Ciudadanos por sus reacciones a los últimos acontecimientos en Cataluña. Los de Pablo Casado han aprovechado para exigir a Sánchez que rompa todos sus acuerdos de gobierno municipales con JxCAT si quiere demostrar que está en contra de la violencia, mientras que el partido de Albert Rivera insiste en aplicar ya el 155 y esta semana sus diputados en el Parlament fueron expulsados tras sus protestas contra la bancada independentista.

Al mismo tiempo que a ninguneado a sus rivales por la izquierda, Sánchez ha centrado su mensaje de precampaña contra PP y Ciudadanos. Ya había empezado Iceta, para quien "hay partidos que parecen disfrutar de la crispación, crecerse en el conflicto". Después, Sánchez ha hecho más explícito este reproche al acusar de "enfrentar para arañar unos votos" en territorios donde tienen muchísima menos representación y, por tanto, apoyo, que el PSOE.

"Solo en Barcelona, el PSC tiene más concejales que la suma del PP y Ciudadanos en Cataluña", "en Vizcaya, tenemos más concejales que el PP y Cs en toda Euskadi", ha apuntado Sánchez que ha reprochado que "hay algunos que quieren ser proyecto nacional siendo fuerzas residuales en el territorio de nuestro país". El contrario, en el PSOE, ha dicho, "conocemos España de norte a sur, de este a oeste, no hay comarca en este país que no cuente con una agrupación del PSOE, no hay zonas de sombra, somos fuertes en la España urbana y en la rural".

"Tenemos que explicar a la derecha que España no se acaba en la bandera que la representa", ha dicho Sánchez a las puertas de una campaña electoral en la que el PSOE defenderá sus políticas sociales, incluidos los "los impuestos que se pagan".

Sánchez ha insistido en que él no quería la repetición electoral, que el 10-N es consecuencia de que sus adversarios "no han reconocido los resultados electorales" del PSOE pero, al fin y al cabo, "una enorme oportunidad para explicar cómo podemos salir del bloqueo y que España avance con justicia social, hacer que tenga un gobierno progresista, estable y cohesionado".

Iglesias y Errejón

En unos 40 minutos de intervención ante los suyos, Sánchez solo se ha referido de manera indirecta a la pelea que se prevé e la izquierda con Podemos y Más País, para advertir de que "habrá una gran abundancia de ofertas, cada vez más" y defender que solo la del PSOE "garantiza un gobierno progresista y coherente con lo que España necesita". Su insistencia en que los socialistas "tienen un programa" también podría considerarse un mensaje hacia la nueva formación de Íñigo Errejón, a la que se acusa de no proponer nada en concreto, también desde el propio PSOE.

Frente a ellos, el PSOE tiene "ideas claras" y ninguna necesidad de "disimular nada". "Somos la izquierda consecuente, la socialdemocracia responsable, la izquierda movilizadora", ha dicho Sánchez, que también ha calificado al PSOE como "la izquierda que sueña" que "imagina hacer grandes cosas para nuestro país", pero con "sentido común".

Según ha dicho, el PSOE no va a "perder ni un minuto en reproches". "Los que quieran bronca, se la dejamos para ellos. Si quieren mal rollo, se lo dejamos todo para ellos". Los socialistas "van a mirara cara a cara a los ciudadanos para superar el bloqueo, ofrecer certidumbre y garantizar estabilidad, ideas claras y equipos para llevarlo a cabo".