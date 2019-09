El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, marcó este sábado diferencias con su exportavoz y líder de Más País, Íñigo Errejón, al subrayar que en su formación no piensan dar "cheques en blanco a los que siempre han gobernado", ya que su militancia deja claro en cada consulta que "no nacieron para apuntalar al bipartidismo ni facilitar el sueño plácido de los poderosos".

En su alocución ante el Consejo Ciudadano Estatal, convocado para reflexionar sobre el momento que vive España y debatir cómo encarar la repetición electoral, Iglesias abundó en que respeta a todos los partidos, "también al de Íñigo Errejón", porque "nuestros adversarios no son los partidos y mucho menos los partidos progresistas", sino los poderes oligárquicos que ven en los morados "la pieza de caza mayor" a abatir porque no aceptan que defiendan a la gente.

"Debemos respetar también que personas que estuvieron con nosotros en el pasado piensen que en 2016 debimos apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos, que no debimos construir Unidas Podemos con Izquierda Unida o que deberíamos haber hecho presidente gratis y sin garantías a Sánchez como mal menor el último mes", expuso el líder de Podemos.

A pesar de ser "planteamientos absolutamente legítimos", Iglesias se distanció de Errejón de manera expresa al recalcar que "los inscritos e inscritas en todas las consultas señalaron un camino distinto" y que implica que "Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo ni facilitar el sueño plácido de los poderosos", sino para "garantizar gobernando un nuevo orden basado en la justicia social".

También ha asegurado que se enfrentarán al poder establecido: "Los ataques que recibiremos —en campaña— son el precio a pagar por mirar a los ojos del poder, pero no nacemos para ser fuerza subalterna. No estamos para ponerle buena cara al poder, no estamos para apuntalar lo viejo. Estamos para plantarle cara".