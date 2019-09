Los siete miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), pertenecientes a los Comités de Defensa de la República (CDR), detenidos han ingresado en prisión aunque con una medida de precaución: separados.

Según informa la Cadena Ser, Prisiones tiene la intención de ubicarlos en diferentes módulos para evitar que se comuniquen entre ellos y establezcan estrategias de defensa.

Por su parte, El Periódico señala que esta medida se toma para prevenir altercados, presiones o concertaciones, estando la investigación abierta.

De momento se encuentran en el módulo de ingresos, donde también están separados, y el lunes serán trasladados a los diferentes módulos.

Al parecer, esta medida también se toma no solo para que no establezca entrategias, sino para que no estén juntos en ningún momento los cinco integrantes de los CDR que se han negado a colaborar con la investigación con los dos que admitieron haber comprado sustancias para fabricar explosivos y participado en ensayos para probarlos.

Antes de decidir a qué módulo van, este viernes serán entrevistados por separado por un psicólogo, un médico, un jurista, un trabajador social y un directivo de la cárcel de Soto del Real.

En prisión se encuentran David Budria, Jordi Ros, Eduard Garzón, Xavier Duch, Ferran Solís, Xavier Buigas y Alexis Codina.