Los estudiantes han partido desde la facultad de Historia de la capital valenciana y han llegado hasta las puertas del Ayuntamiento de València, donde han realizado una concentración de protesta en la que se han escuchado cánticos reivindicativos sobre el cambio climático y en referencia a la ampliación de la V-21, su afección a la huerta y el derribo del Forn de la Barraca.

'El asfalt no es menja' (El asfalto no se come), 'Visca la lluita dels veïns d'Alboraia' (Viva la lucha de los vecinos de Alboraya), o 'Solidaritat amb el Forn de la Barraca' (Solidaridad con el Forn de la Barraca), han gritado los estudiantes. Muchos de ellos, además llevaban pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, 'No es sequía, es saqueo' o se preguntaban '¿Si el clima está cambiando, por qué nosotros no?'.

En declaraciones a Europa Press, Marta Castillo, una de las jóvenes que ha ejercido como portavoz en la marcha, del Sindicato de Estudiantes de València, ha explicado que actualmente existen dos tendencias en el movimiento ecologista: "Una defiende el capitalismo verde, nosotros somos anticapitalistas. Defendemos que el capitalismo se está cargando el planeta, que las multinacionales son las responsables de los vertidos al mar, la expulsión de gases nocivos a la atmósfera...".

"Son 90 multinacionales, empresarios con nombres y apellidos que están cargándose el planeta y nos quieren hacer creer que todos tenemos la misma responsabilidad. Tenemos responsabildad, pero esos políticos y empresarios tienen una gran responsabilidad, que no están cumpliendo", ha criticado.

La solución, para la portavoz del sindicato, es "cambiar este sistema", el capitalismo, o "como mínimo mejorarlo". Se trata, ha continuado, de "intentar derrocar sus métodos, la sobreproducción, como en el caso de la ganadería, que se han cargado la Amazonia para alimentarla, para una sobreproducción de carne, el petróleo...". "Queremos acabar con esos sistemas de producción que se cargan el planeta, a los humanos y la biodiversidad", ha apuntado.

"LA GENTE LO VE MUY LEJOS"

Castillo considera que "mucha gente no entiende la gravedad del asunto": "La gente lo ve muy lejos pero aquí en València en 2100 se prevé que la mitad de la ciudad estará inundada. Tenemos solo 80 años, pero en 12 no se podrá evitar esa inundación", ha lamentado.

Por ello, ha advertido de que "nos enfrentamos a un punto de no retorno, un punto irreversible" y por eso ha defendido "salir a la calle y luchar", ya que "se nos va a acabar el tiempo".

Por otra parte, sobre la demolición de la histórica alquería del Forn de la Barraca, en Alboraia (Valencia), por la ampliación de la V-21, la joven estudiante ha afirmado que "es un caso más de poner primero al capitalismo, la industrialización", por delante de "la naturaleza y la huerta valenciana, que es un punto importante de nuestra biodiversidad y nuestra alimentación".