En rueda de prensa, Gómez Palacios, que ha felicitado a la Policía Nacional, Guardia Civil y "especialmente" a la

Policía Local por el "extraordinario" servicio del domingo, ha manifestado que el alcalde, Juan Espadas, "se dedica a vender cortinas de humo para tapar su clara dejación de sus funciones en materia de seguridad".

En su opinión, "después de cuatro años y cien días, ya es hora de que el alcalde deje el marketing y los anuncios humo y de una vez por todas cumpla con sus obligaciones, sobre todo, en un asunto tan serio como es la seguridad ciudadana".

Así, pide que se dote de chalecos antibalas al 40 por ciento de la Policía Local, que arregle las cámaras de seguridad del Ayuntamiento, que adquiera "pistolas taser" y que haga un plan plurianual de inversiones para dotar de más medios a la Policía Local "para que cuenten con todos los medios y equipos necesarios para trabajar en unas condiciones dignas". "La Policía Local de nuestra ciudad, no está dotada ni equipada como lo están otras Policías de nuestro entorno", incide.

A ello suma, tal como señala el PP en un comunicado, que "los policías también se quejan del estado de las transmisiones y la precariedad en los sistemas de comunicaciones", tras mencionar que el miércoles "se cayó todo el sistema de transmisiones dejando tirados a los policías que estaban en la calle y a los ciudadanos que querían contactar con la Policía".

Gómez Palacios ha indicado que "no se trata de una circunstancia excepcional, sino que desde hace meses se están elevando informes de estos fallos y no se hace ni se ha hecho nada". "Estamos hablando de seguridad ciudadana y un gobierno no puede permitir que esto ocurra", añade.

El concejal popular ha manifestado que "esto es un ejemplo más de la nula gestión e ineficacia del alcalde del PSOE en materia de seguridad", agregando que "a Espadas se le acabaron las excusas de echar la culpa a todos sobre todos los asuntos y problemas de ciudad, en lugar de asumir su responsabilidad, y debe cumplir todas y cada una de las promesas que ha hecho y con las expectativas que ha creado en la ciudad".

Ha manifestado que Sevilla es una ciudad "segura y tranquila", si bien asegura que, "últimamente y después de examinar las tablas de criminalidad del primer semestre del presente año, se observa una subida espectacular en determinados delitos e infracciones que hacen que la sensación de inseguridad vaya 'in crescendo', sobre todo tras los últimos sucesos, vandalismo y robos de las últimas semanas".

"Todo esto puede provocar que vayamos camino de que Sevilla sea una ciudad cada vez menos segura. En términos generales Sevilla no es una ciudad insegura pero si no se actúa vamos a tener serios problemas en los próximos años", recalca.

Al respecto, Gómez Palacios ha reiterado que el gobierno de Espadas tiene que tomar este problema "en serio", añadiendo que la Policía Local tiene "unos magníficos y excelentes profesionales, que trabajan día a día por la ciudad y sus ciudadanos, sin contar con el apoyo

y protección suficiente del gobierno de Espadas".

Por ello, desde el Grupo Popular, "como oposición útil y responsable", se exige a Espadas un plan de inversiones y considera que, "ante el dinero inejecutado todos estos años, tanto en la Delegación de Seguridad como en otras áreas, hay dinero suficiente para dotar a la Policía Local para que esté adaptada a las necesidades del siglo XXI".

El concejal popular ha recordado que urgen "medidas efectivas para combatir los problemas de inseguridad". En este sentido, ha reiterado las medidas propuestas por el PP, entre las que se encuentran aumentar la Policía Local en 250 efectivos en los próximos cinco años, exigir al Estado más policías nacionales, instalar cámaras de videovigilancia y en cuanto a la policía de proximidad, convocar, como mínimo, una vez al trimestre las Juntas de Seguridad Municipales y Juntas de Distrito, incorporando a los vecinos.