Así lo ha anunciado Ribó en declaraciones a los medios a su salida de esta reunión. El alcalde ha justificado su decisión en que considera necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), basándose en un informe de los servicios jurídicos del consistorio que así lo recomienda.

Según ha detallado el primer edil, esta DIA sería necesaria ya que "aumentan los volúmenes de dragado, hay un efecto paisajístico sobre la zona norte y hay un indudable impacto de movilidad, y sobre las condiciones de calidad de la atmósfera", ya que "se duplica prácticamente el número de TEUs y, si no se arregla, se duplica el número de camiones".

No obstante, ha incidido en que el consistorio "no dice que vaya a haber impacto, sino que se haga un estudio para que se determinen los posibles impactos". Asimismo, ha manifestado que "el Ayuntamiento no quiere hacer que se pare esta ampliación, sino que se haga bien".

