"Tranquilo Planeta, aquí está Greta", "Injusticia, manifestación, queremos un mundo sin contaminación" o "¡No me des gasolina, no me gusta la gasolina!" -versionando la famosa canción- han sido alguno de los lemas que han coreado los más jóvenes al principio de la marcha.

Entre los mensajes que los manifestantes han difundido a través de sus pancartas, destacan 'No te metas con el futuro de nuestros hijos', 'Si el planeta fuera un banco, ya lo habrían salvado' y 'En pie por el futuro'.