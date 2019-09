La companyia francocatalana Baró d'evel va fer estremir les butaques del Teatre Lliure de Montjuïc dimecres passat en l'arrencada de la nova temporada de la sala amb l'espectacle Falaise. Aquest muntatge es va estrenar el passat juliol dins del Festival Grec i al mateix teatre, i va esgotar les localitats de les dues funcions programades.

Vuit intèrprets, un cavall blanc com la neu anomenat Chapakan i 14 coloms generen un imaginari oníric difícil d'oblidar. Falaise (penya-segat en francès) combina teatre, dansa, acrobàcia, doma de cavalls, música i escenografia amb un resultat impactant.

Blaï Mateu Trias i Camille Decourtye són els codirectors i partícips d'aquest encadenament d'accions d'alta càrrega emocional. Un treball coral on cada intèrpret és una peça fonamental en el resultat final, inclosos els animals.

Mateu explica que aquesta obra s'endinsa "en la dramàtica del buit" i que allò que els interessa és "intentar descobrir tot i que sabem que no estem inventant res".

El penya-segat dóna vertigen i molts hi cauen. És gris, com el nostre món. Però Baró d'evel vol deixar una porta oberta a la il·lusió i a l'optimisme. Perquè "les coses poden canviar i ens podem reinventar", diu Mateu.

"Sempre hem fet espectacles més lleugers i aquest és més negre. L'escenografia té un pes. Tenim 40 anys i la realitat d'allò que passa en el món la mirem d'una altra manera", relata Mateu.

D'aquí que la negror deixi pas a un missatge per a l'esperança. El pes del color negre en l'escenografia és una opció escollida "com a estètica i com a significat", en oposició al blanc, que és una promesa d'esperança "i el camí cap a l'optimisme", comenta el creador català. Al final, el resultat és un collage d'escenaris amb matèria i pintura enmig d'un espai fosc "on el blanc va apareixent per fer sentir a aquest món que s'està trencant i desapareixent".

L'escenografia negra arriba als set metres d'altura i és obra de l'escenògraf Lluc Castells. Per aquesta es mouen els intèrprets Noëmie Bouissou, Claire Lamothe, Oriol Pla, Julian Sicard, Martí Soler i Guillermo Weickert.

"Treballar amb animals i amb nens et fa tocar una mica de peus a terra, fa que et posis en un altre nivell, que ens sembla molt sa, i també vol dir que l'espectador està viu. Has de buscar les maneres perquè se sentin millor, no hi ha un condicionament màgic", afegeix el català.

La companyia ha treballat intensament durant dos anys en el procés creatiu d'aquesta peça que juga amb els llenguatges físics i corporals dels integrants de l'acció escènica.

Amb el seu anterior espectacle, Là, van exhaurir les entrades l'any passat en la seva representació al Teatre Lliure de Gràcia. "Là és com l'Adam i Eva de la civilització de Falaise", detalla Mateu.

Col·laboració de la companyia Mal Pelo

A Falaise col·laboren els dos fundadors de la companyia de dansa Mal Pelo, creada l'any 1989 per María Muñoz i Pep Ramis i que ha portat a escena més de 25 espectacles coreogràfics en tots aquests anys d'activitat.

"La manera que tenim de mirar els muntatges és molt oberta. La Camille i jo dirigim, però sempre estem buscant i dubtant", reconeix Mateu.

Teatre Lliure de Montjuïc. Fins al 13 d'octubre. Preu de les entrades: de 9 a 29 euros. Més informació al web teatrelliure.com.