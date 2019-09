La organización ha explicado en un comunicado que ha habido un segundo seminario sobre 'Desarrollo Comunitario en Discapacidad' al que han asistido diferentes organizaciones de discapacidad, representantes y sindicatos.

Este viernes, a partir de la 17,30 horas, en la sede de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se mantendrá un encuentro con expertos, donde el CAIT de San Juan de Dios "explicará metodologías de trabajo en Atención Temprana con menores con trastornos en su desarrollo", y la Fundación AK Antonio Guerrero presentará el proyecto 'Música y danza para la ilusión, Música y Danza para la Inclusión', donde personas con y sin discapacidad conforman una orquesta sinfónica, así como 'Viviendo con mi Dragón, poemas para la inclusión'.

El Connective Inclusive Social Planning, Community Development and Service Provisions for Persons with Disabilities (Ciscos) es un proyecto de la UE cuyo objetivo es "el desarrollo de estándares formativos europeos para la protección e inclusión social del colectivo de personas con discapacidad, que comenzó en 2018 y está en su ecuador (2018-2020)".

Así, Ciscos se enmarca dentro del programa Europeo Erasmus+ Alianzas del Conocimiento y de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su programa está siendo desarrollado por un consorcio formado por entidades de nueve países de la UE (Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia), bajo la coordinación de la Universidad de Siegen (Alemania) y con la participación del grupo Health & Territory Research (HTR) de la Universidad de Sevilla.

Expertos y representantes de organizaciones de discapacidad de Andalucía se han reunido en varias ocasiones en la Universidad de Sevilla para tratar la implementación de la Convención

de la ONU en España incluyendo a Fams-Cocemfe, la Fundación Antonio Guerrero, la asociaciones EAS y Aceade y UGT.