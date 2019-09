Sánchez ha estado acompañado por el teniente de alcalde y delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores; el director general de Salud Pública y Protección Ambiental del Ayuntamiento, Antonio Sánchez, y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, según ha informado Quirónsalud en un comunicado.

Claverol ha agradecido su presencia a las autoridades y les ha pedido su apoyo en la lucha contra la enfermedad desde el ámbito institucional. También ha tenido un especial recuerdo para todas aquellas mujeres que ya no están presentes y ha querido cerrar su intervención haciendo referencia a una cita que resume el proceso de la enfermedad: "la vida a veces duele, hiere, no es perfecta, no es coherente, no es fácil y tampoco es eterna, a pesar de todo, la vida es bella".

Por su parte, Juan Sánchez ha felicitado a la presidenta de Amama por la iniciativa y organización de la jornada, afirmando que "será el primer encuentro de muchos y espero que juntos veamos crecer el proyecto". Asimismo, ha destacado la importancia del movimiento asociativo que llega donde la administración no puede llegar.

El delegado del Gobierno andaluz ha destacado la importancia de "escuchar las inquietudes y dificultades que las mujeres se encuentran en el proceso de la enfermedad". Igualmente, ha resaltado la labor de las asociaciones que prestan apoyo psicológico, acompañamiento y ayuda, haciendo hincapié en "avanzar lo más rápidamente posible en la investigación" porque "la vida no se para y hay que ganarle la batalla a este funesto mal".

Por último, Juan Manuel Flores ha comentado que el trabajo en red de las 15 asociaciones de cáncer de mama que participan en el encuentro "dará sus frutos cara a la administración". Ha explicado que a los médicos les toca aplicar las mejores técnicas diagnósticas y terapéuticas a su alcance para mejorar el pronóstico y la supervivencia, en términos de esperanza de vida, para las pacientes y a las administraciones les corresponde "ayudar a las asociaciones para conseguir el fin social de ayudar desde el punto de vista humano a las mujeres".

EL ENCUENTRO

Se trata del primer encuentro de estas características en el que se han dado cita todas las asociaciones de cáncer de mama de Sevilla. Durante esta jornada se celebrarán mesas redondas sobre los últimos avances en el tratamiento del cáncer de mama de la mano de prestigiosos especialistas en oncología, ginecología y cirugía de la mama; la actividad física en el cáncer de mama, en la que participarán Umama, Vidaon y Breast Cancer Survivor.

Así, contarán su experiencia en los europeos de piragua que se celebraron el pasado julio en Sevilla, en los que se proclamaron subcampeonas de Europa. También habrá una mesa redonda sobre el voluntariado en el que se debatirá sobre las necesidades de las pacientes y de sus familias. De forma simultánea se realizarán talleres sobre cuentos tibetanos, Terapia Gestalt, Risoterapia o Bachata.

Para el desarrollo de las jornadas las asociaciones han contado con el patrocinio de distintos organismos y empresas como la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Cruzcampo, Opel Divisa, Dispublis.com, El Patio Sevillano, El Tortillón y La Casa de las Planchas, además de empresas colaboradores.