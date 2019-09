Para el PSOE, el salto de Íñigo Errejón a la política nacional tiene muchas ventajas pero también muchos riesgos. En principio, el análisis que se hace desde las filas socialistas de la irrupción de Más País para el 1O-N es bueno para el PSOE, porque consideran que con él Pedro Sánchez tiene ganado el relato, hecha la campaña electoral y encaminado un eventual acuerdo de investidura. Sin embargo, el paso adelante de Errejón puede tener letra pequeña. Gran parte del partido teme que finalmente se presente en provincias en las que sí competirá con el PSOE y ganarles hasta diez escaños con lo que, según los más pesimistas, Sánchez podría jugarse el Gobierno y que este terminara en manos de la derecha.

Un día después de que Errejón lanzara su candidatura, en el PSOE hay división de opiniones sobre lo que puede significar la irrupción de Más País. Los más cautos creen que en las provincias donde irá en coalición sí hay en juego un número importante de escaños. Ocurre, por ejemplo, en Castellón, donde Errejón se coaligará con Compromís, que de los resultados de las generales y sus autonómicas del 28-A sabe que restará votos a Podemos, pero también al PSOE. Según estas fuentes, el paso adelante de Errejón le habría salido bien al PSOE solo si le va muy bien en Madrid pero no en el resto de España, pero no si cambia el tablero en otras provincias.

Bueno para el PSOE

Para el ala más optimista del PSOE, la candidatura de Errejón encierra más beneficios que perjuicios. "Errejón es muy bueno para nosotros, sin duda", resume un dirigente que frente a los efectos que cree que tendrá Más Madrid en la campaña socialista da por buena una eventual bajada de escaños, más reducida, de dos o tres y que, en su opinión, se compensará con los votos que esperan recoger de Ciudadanos.

Según esta teoría, cuando Errejón asegura que su candidatura es fruto de una repetición electoral que él no quería "confirma" la versión de Sánchez de lo que ocurrió este verano, cuando no fue posible una investidura en julio ni una nueva negociación porque la coalición no volvió a estar sobre la mesa. Errejón, afirman, da a entender de esta manera que "el problema era Iglesias".

El segundo efecto positivo que ve el PSOE es que la "guerra civil" abierta entre Iglesias y Errejón les va a facilitar la campaña. Mientras que los dos fundadores de Podemos se "dan leña", Sánchez planea una campaña sosegada para trasladar un mensaje en positivo y con propuestas. Se lanzará oficialmente el próximo lunes y este jueves Ferraz desplegaba ya un nuevo cartel gigante en su fachada con el lema "¿Y Ahora...? Avanzar".

Este nada belicoso mensaje contrasta con el enfrentamiento entre los dos fundadores de Podemos con el que el PSOE ya se frota las manos. Su portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Simancas, situaba este jueves al partido de Errejón en "otra liga", "la del barullo, peleas y ajustes de cuentas", con los que "el PSOE no tiene nada que ver. Hay partidos para generar lío y el PSOE está para solucionar problemas".

Finalmente, si todo va según lo planeado y el 10-N Sánchez revalida su victoria, incluso la aumenta, ayudado por la "confirmación", vía Errejón, de que él tenía razón frente a Iglesias y por la "guerra civil" entre ambos, el PSOE ve otra ventaja de cara a los pactos de investidura, porque no cabe duda de que Más Madrid estará allí para facilitar un Gobierno progresista.

Pero aún quedan muchos episodios antes de que el 10-N se abran las urnas. El primero, el registro de las coaliciones y de las listas electorales, cuando el PSOE comprobará si Errejón se ha ceñido a su intención inicial de no presentarse más que en las provincias donde pueda sumar. Según el acuerdo rubricado con Equo, se presentarán en coalición en 17 de las 52 provincias, en aquellas donde se eligen siete o más diputados.

Si no es así, Más Madrid se convertirá en una amenaza mayor que la que en principio representaba para el PSOE y, según uno de sus socios, los socialistas endurecerán su discursos contra él.

En realidad, esto ya ha empezado a ocurrir menos de 24 horas después de presentarse la candidatura de Más Madrid. Este jueves se ha sabido que esta marca estaba registrada desde mayo de 2019, lo que debilita las garantías de Errejón de que él no tenía intención de presentarse a las generales. "Que no te vengan con cuentos de hadas..." se apresuró a tuitear el diputado por Madrid en el Congreso Daniel Viondi.

Que no te vengan con cuentos de hadas.......



https://t.co/24e4qoBjE1 — Dani Viondi (@Viondi) September 26, 2019