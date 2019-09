El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retire la cruz blanca al mérito policial concedida este año a un mando de los Mossos d'Esquadra "afín al independentismo catalán".

En un comunicado, el SUP califica la concesión de esta condecoración como "gesto innecesario, ofensivo y gratuito por el polémico perfil de este agente autonómico, que ha llegado a ser testigo de la defensa de un exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña" durante el juicio en el Tribunal Supremo por el proceso de independencia.

Añade que mientras "a los participantes en el despliegue del 1-0, que defendieron la legalidad constitucional en aquella jornada, se les ha privado de ese reconocimiento profesional".

"Grande-Marlaska aún tiene margen para evitar la injusticia que supone que muchos policías nacionales se vean privados de la recompensa profesional por intervenciones arriesgadas y meritorias mientras un mando de un Cuerpo autonómico cercano al secesionismo político es reconocido con una condecoración que debería reservarse para quienes de verdad prestigian a la Policía Nacional", agrega.

El SUP recuerda que viene denunciando desde hace años que "uno de los problemas del sistema de condecoraciones de la Policía Nacional, en vigor desde 1964, es que permite este tipo de situaciones polémicas de tal forma que mientras cientos de policías no reciben una recompensa por su trabajo hay medallas concedidas a personas que no pueden acreditar mérito policial alguno".

"Este año se ha generado también una intensa polémica por la concesión de una condecoración a una actriz, que no negamos que haya podido contribuir a prestigiar la imagen de la Policía Nacional pero no ha protagonizado mérito policial alguno como para ser reconocida con una cruz blanca", estima el sindicato.

Para este tipo de gestos hacia colectivos que ayuden, apoyen, defiendan o promocionen a la Policía Nacional el SUP propone la creación de una medalla específica ajena a la operatividad policial "que no reste una sola cruz blanca o roja" a los policías "que se las ganan con su trabajo".

Esta petición del SUP se suma a la formulada por el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que también pidió esta semana la revocación de la concesión de la Cruz Blanca al Mérito Policial al citado mando, comisario de los Mossos.