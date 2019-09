Íñigo Errejón, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha sido recibido este miércoles en la asamblea general de bases de su plataforma con gritos de "presidente, presidente". Sin embargo, su discurso se ha visto empañado por las acusaciones de uno de los asistentes.

Segundos antes de que Errejón entonara esta parte del discurso: "Durante todo este tiempo he escuchado, he guardado silencio, he reflexionado y he entiendo el mensaje", se escucha cómo una persona que está entre el público le grita "tú has dividido a la izquierda" en repetidas ocasiones.

Varios de los asistentes comienzan a silbar para intentar acallarlo. No obstante, Errejón ha continuado sin prestar atención al altercado que se acababa de montar.

Al parecer, la cosa no ha quedado ahí y segundos después de gritar "tú has dividido a la izquierda" se ha enfrentado con algunos de los presentes, que le han pedido que se callara.

Un espontáneo grita: “Tú has divido a la izquierda” pic.twitter.com/WmteERAzwu — AntonioRuizValdivia (@arvaldivia) September 25, 2019

Según un vídeo publicado por el Huffington Post, el hombre ha comenzado a decirle a uno de los asistentes, que le pedía silencio: "Tú quédate ahí, hombre. Yo digo lo que me da la gana". "¿Te has enterado? Yo vengo aquí porque me da la gana", ha añadido.

Cuando ha terminado la asamblea, el hombre también se ha 'enzarzado' con otro de los asistentes: "¡Esto es dividir a la izquierda, esto es hundir a la clase trabajadora!", ha dicho entre gritos.

"El único responsable de que no haya un gobierno de izquierdas es Pedro Sánchez, ¡así de claro! Y ahora duerme bien a gusto, pero usted y yo y los demás vamos a dormir con las piernas encogidas", ha continuado. "La señora Botín duerme muy a gusto y la patronal también. ¿Por qué? Porque ya no está Podemos en el Gobierno", ha dicho bastante alterado mientras algunas personas le gritaban que se fuera.