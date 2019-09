El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, observa con "cierta distancia" la irrupción de Íñigo Errejón en el panorama político nacional, algo que se confirmará este jueves en Madrid con el lanzamiento de una candidatura que para él no es más que la "recomposición" del espacio a la izquierda del PSOE que "en el pasado" ocupó Podemos y sus confluencias.

Sánchez ha situado a Podemos en el "pasado" y a la candidatura de Errejón como su sustituto desde Nueva York, donde en una rueda de prensa de balance de su participación en la Asamblea General de la ONU ha restado importancia al papel que pueda jugar el líder de Más Madrid de cara a las elecciones del 10-N. Tampoco ha querido entrar en si con Errejón le será más fácil pactar una eventual investidura después de los comicios.

"Estamos asistiendo y somos testigos de una recomposición del espacio político que representó en el pasado Podemos y sus confluencias", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que el PSOE ve la irrupció de Errejón "con cierta distancia, respeto y sin ninguna voluntad de inmiscuirnos en ningún asunto interno de otras fuezas políticas".

A izquierda y derecha

El presidente en funciones ha echado balones fuera sobre un acercamiento del PSOE a la candidatura de Errejón para buscar una investidura, enmendando así la plana a los "analistas" que apuntan a esta dirección y también apuntando hacia un giro, de manera que tras el 10-N no buscaría apoyos solo a su izquierda, sino también en partidos de centro o derecha, sobre todo en alusión a Ciudadanos. "Partimos de una premisa falsa, los votos no son de los partidos, no hay votos de Ciudadanos o de PP, son de los ciudadanos", ha advertido.

Siguiendo ese razonamiento, Sánchez se ha abierto a buscar una investidura con el apoyo de cualquier partido. "Nosotros no miramos hacia un lado o hacia el otro, reivindicamos un espacio muy necesario en la sociedad española, el de la socialdemocraica, el socialismo democrático".

Según ha dicho, "el PSOE ha estado donde siempre ha estado, representa una izquierda constitucional, moderada, reformista, positiva y constructiva, que quiere dar una respuesta con convicción progresista pero no aventurera".