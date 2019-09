La administración central, a través de la Autoridad Portuaria de València (APV) y de Puertos del Estado, el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de la ciudad han acordado este miércoles crear tres comisiones de trabajo para impulsar la "coordinación" entre estas administraciones al abordar asuntos relacionados con la actividad del puerto y "minimizar" de este modo "el impacto medioambiental" que este recinto tiene sobre la capital valenciana.

Así lo ha anunciado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la APV, Aurelio Martínez; el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, y el alcalde de València, Joan Ribó, para hablar de la nueva relación del puerto con la ciudad.

El responsable autonómico, que ha considerado que con este acuerdo "comienza un nuevo impulso en las relaciones entre el puerto y la ciudad" y "un nuevo impulso de coordinación entre todas las administraciones", ha explicado que una de las comisiones se conformará con "agentes sociales y económicos del puerto"; otra, con "asociaciones sociales, vecinos y ecologistas", y otra, con el puerto y el ayuntamiento.

"La coordinación es fundamental en los próximos años para minimizar el impacto medioambiental que tiene el puerto y garantizar un crecimiento sostenible" como "queremos todos", ha expuesto. Asimismo, ha avanzado que Martínez ha mostrado "su voluntad de impulsar", por un lado, "el estudio de un acceso ferroviario" en el proyecto de acceso norte, además del previsto para camiones, y por otro, "un estudio con expertos independientes sobre el impacto del puerto en todas sus variables" cuyas conclusiones asumirá la APV.

El alcalde de València, por su parte, ha valorado la importancia del encuentro de este miércoles para avanzar en la relación puerto-ciudad y la decisión de crear las citadas comisiones, además de expresar su "satisfacción" por ello y su "voluntad de continuar trabajando" en esta línea.

No obstante, ha subrayado su desacuerdo con la APV respecto a la necesidad o no de hacer una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre la ampliación del puerto y ha destacado que el Ayuntamiento defiende su elaboración y no contar solo con "la de 2007". Ha dicho que se seguirá "discutiendo amigablemente" el tema.

