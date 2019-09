Jesús Pérez (Director de CryptoPlaza), Jorge Soriano (Co-Founder de Criptan) y Iacopo Piersantelli (CEO de Cryptounify), tres expertos en criptomonedas, responden a varias preguntas sobre las divisas digitales, un sector que va creciendo pese a su enorme volatilidad y desconfianza que provocan en sectores políticos, empresariales y financieros.

¿Qué es una criptomoneda?

Jesús Pérez (Director de CryptoPlaza): El concepto Crypto Moneda viene a definir una representación digital de dinero que esta construido sobre sistemas digitales que se apoyan en la cryptografía para asegurar su seguridad en los intercambios y en almacenamiento digital de este dinero. Este termino se populariza con el nacimiento y la adopción de Bitcoin, aunque existieron algunas cryptomonedas anteriormente. No obstante es Bitcoin la primera que se apoya en una red distribuida de ordenadores para almacenarse, lo cual permite hacerla mucho mas resistente a ataques y prácticamente imposible de apagar, de igual forma que lo son han sido las redes distribuidas de descarga de música.

Jorge Soriano (Co-Founder de Criptan): Siendo honesto, yo no soy una persona que haya estado en este ecosistema desde su nacimiento, por ello, he tratado de estudiar y conocer a aquellos que realmente lo han hecho. De todo lo que he visto y oído, me quedo con la definición que da Murad Mahmudov sobre Bitcoin. Voy a remitirme a qué es Bitcoin, la primera criptomoneda que surge. "Bitcoin es algo que puede ser descrito con más de 100 definiciones y mucha gente debate acerca de ella, pero para mí, Bitcoin es principalmente, una nueva forma de dinero, una nueva forma de pensar sobre el dinero, sobre almacenarlo, transferirlo, organizarlo y entenderlo, y todo tipo de efectos financieros de segundo orden que surgen de aquí".

Iacopo Piersantelli (CEO de Cryptounify): Tomando bitcoin (BTC) como referencia, podemos decir que una criptomoneda es una moneda digital descentralizada, representada por una cadena de código, no duplicable, que se transfiere entre los usuarios a través del protocolo Bitcoin (comúnmente llamado Blockchain). Este protocolo garantiza la propiedad a través del cifrado y evita el doble gasto (es decir, la duplicación). Más allá de esto, el protocolo Bitcoin (Blockchain) también se ocupa de la generación de BTC, o lo que es la criptomoneda, a través de un mecanismo de recompensa hacia los mineros. Ellos son lo que se encargan, con la potencia de sus ordenadores, de validar las transacciones, añadir bloques a la Blockchain (generando nuevos bitcoins) y mantener segura la red.

¿Qué ventajas tienen?

Pérez: Existen muchas ventajas frente al dinero digital, entre estas ventajas podemos encontrar que se pueden enviar a cualquier persona que este conectada a Internet prácticamente instantáneamente y sin apenas coste. Lo cual las hace una tecnología excelente para los envíos de dinero internacionales. Otra ventaja es que son inembargables, es decir nadie puede confiscarnos este dinero. En concreto Bitcoin es extremadamente seguro, sin haberse conseguido crear Bitcoin nuevos mientras que constantemente vemos intentos de falsificar dinero. Otra ventaja es que existe nunca se podrán superar los 21 millones de Bitcoin, frente a las divisas tradicionales cuyos estados pueden decidir crear mas dinero.

Soriano: Existen muchas criptomonedas, en este caso, voy a hablar de los fundamentales de Bitcoin, ya que fue la primera y personalmente, en la que más creo por todo lo que le rodea. Ventajas:

Es descentralizado: no está controlado por ningún estado, banco, institución financiera o empresa. El Bitcoin está gobernado por un software común instalado en miles de ordenadores distribuidos por todo el mundo y se basa en unas reglas iguales para todos, nadie puede cambiarlas si la inmensa mayoría no están de acuerdo. Cualquier participante que las incumpla es automáticamente expulsado por el resto, por eso nadie puede ejercer un control central sobre su funcionamiento.

Es deflacionario: la emisión de nuevos bitcoins se reduce con el tiempo y se detendrá en los 21 millones de bitcoins, esto evita la principal causa de inflación en las divisas tradicionales.

Es rápido: puedes enviar cualquier cantidad de bitcoins en cuestión de minutos. Sin importar el destino.

Es barato: el coste de realizar una transferencia en bitcoins es de céntimos independientemente del importe.

Tienes control total de tus bitcoins: tus bitcoins son sólo tuyos. El dueño de los BTC es el único que los controla. No existe ninguna entidad que pueda cambiar o impedir transacciones o bloquear cuentas.

Es seguro: es imposible su falsificación o duplicación gracias a una sofisticada combinación de técnicas criptográficas probadas.

Es universal y libre: puede usarse en todo el mundo por igual. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede crear una cuenta sin intermediarios y recibir dinero sin conectarse a Internet.

Piersantelli: Libertad: por primera vez, es posible transferir valor digitalmente, realizar pagos sin la necesidad de un intermediario (bancos, Paypal, etc.) en total libertad, 24h, 365 días al año.

Propiedad: cada titular de criptomonedas es su propio banco y esto está demostrado y verificado por la cadena de bloques de criptomonedas. No hay intermediarios ni en las transferencias, ni en la custodia.

Transparencia: cada transacción realizada en una cadena de bloques siempre será pública.

Pseudo Anonimato: las transacciones realizadas en la cadena no muestran los datos de quienes las realizaron, sino solo la dirección del wallet (monedero) de inicio y el de destino y el saldo de la transacción. Aunque hay criptomonedas centradas en la privacidad, donde también se tiende a ocultar esta información, así como soluciones como cadenas laterales o de mezclas de monedas que también aumentan la privacidad de las transacciones.

Volatilidad: la fuerte intensidad de los cambios de precio hacen del mercado de las criptomonedas el mejor instrumento financiero de los últimos años. Cíclicamente, las burbujas especulativas, desencadenadas por el mecanismo deflacionario de bitcoin, permitieron a los inversores a lo largo de los años ganar enormes sumas.

Imparable: nadie puede bloquear o evitar una transacción en una cadena de bloques.

Accesibilidad: todos pueden abrir un wallet y comenzar a enviar y recibir criptomonedas.

Comisiones: son mucho más bajas que los sistemas actuales, especialmente para enviar grandes sumas o transferencias extranjeras.

¿Y cuáles son las desventajas?

Pérez: El principal riesgo que tienen es que para poder gestionar este dinero deberemos cuidar una larga contraseña que será la que nos permita hacer las operaciones. Si perdemos esta constraseña no podremos recuperar el dinero digital. Otro problema es que actualmente tienen mucha volatilidad por tanto poder llegar a perder o ganar mucho en estos movimientos del precio.

Soriano: Tiene una alta volatilidad a día de hoy.

Desarrollo lento: mucha gente cree que el desarrollo de Bitcoin es muy lento, pero en mi opinión, esto es algo positivo. Tenemos que tener en cuenta, que el más mínimo error (y estamos hablando de miles de líneas de código) sería algo muy perjudicial para Bitcoin, por eso, todas las mejoras, ajustes, etc se realizan con sumo cuidado.

UX sencilla para usuarios que tienen pocos conocimientos.

Regulación: se está trabajando ya en su regulación y existen varias directivas de la Unión Europea pendientes de aprobación.

Piersantelli:

Volatilidad: los fuertes cambios de precio, por otro lado, también han provocado pérdidas, además de hacer el pago con criptomonedas como bitcoin no conveniente por el cambio continuo de su valor en moneda local ¡solo recuerda el ejemplo de la pizza pagada con 10,000 BTC en 2010 que a día de hoy serían $100 000 000!

Fungibilidad: el seguimiento total de bitcoins, podría llevar complicaciones en el uso de servicio centralizados.

Comisiones: el costo de las comisiones es variable en función de la "carga" de la cadena de bloques, en tiempos de uso intensivo, las transacciones se ralentizarán y el costo aumentará, lo que hace que los pagos de criptomonedas sean inconvenientes para pequeños gastos.

Escalabilidad: el número de transacciones que una cadena de bloques puede soportar es muy limitado en comparación con los sistemas centralizados más extendidos como Visa, etc.

Custodia: las monedas son como efectivo, por lo que si se pierde no hay forma de recuperarlas. Si pierdes tu clave privada para acceder a la billetera, pierdes todo el saldo que tenías. En cuanto a las criptomonedas mantenidas en servicios de terceros, como las casas de cambio u otros servicios de custodia, en el caso de ataque de piratas informáticos dependerá de ellos si tienen seguro o si se reembolsaran los usuario.

¿Cuántas hay en el mundo?

Pérez: Existe cierta confusión cuando el mundo hablar de cripto monedas porque tiende a llamarse a cualquier crypto activo digital, pero en muchos casos estos crypto activos representan acciones de una empresa, o pueden representar un activo inmobiliario. Crypto Monedas, es decir que solo tengan un proposito de utilizarse como moneda, podremos hablar de 200 crypto monedas aproximadamente. Sus mayores exponentes son Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Bitcoin Cash, Dash, Tether...

Soriano: Según Coinmarketcap, a día de hoy existen 2368 entre criptomonedas y tokens, donde la gran mayoría son tokens, esto es algo importante a tener en cuenta. Hay que diferenciar entre token y criptomoneda. A grandes rasgos, y se podría profundizar muchísimo más, la diferencia principal entre un token y una criptomoneda es que las criptomonedas usan su propia blockchain, y los tokens usan la blockchain de una criptomoneda para funcionar. Los tokens suelen tener otra función diferente a la de ser “dinero”. Pueden representar acciones, partes de un producto, ser cangeados por sevicios, etc

Piersantelli: Hoy en día hay cientos de criptomonedas diferentes, si sumamos a estas los tokens creados encima de algunas cadenas de bloques que permiten su creación, llegamos a casi 8.000 monedas. Pero recordamos que hoy en día la criptomoneda más extendida y segura es bitcoin, también podemos contar con una docena de criptomonedas alternativas principales, pero que hoy en día no garantizan la descentralización y la seguridad en los mismos niveles de bitcoin.

¿Cómo está el mercado cripto en España?

Pérez: Existen aproximadamente alrededor de 70 empresas de Crypto, según un informe de Crypto Plaza que es el mayor Hub de Crypto en España. Lo cual supone unas 500 personas trabajando en el sector. Todavía existe una poca adopcion de crypto monedas, el sistema tradicional bancario esta prohibiendo a los proyectos que se dedican a cryptomonedas tener cuentas por indicación del Banco de España, lo que esta llevando a los emprendedores a desarrollar sus proyectos fuera de nuestro país. No obstante el conocimiento sigue creciendo y comienza a incrementarse en el número de personas que deciden tener algo de dinero en Bitcoin fundamentalmente.

Soriano: Desde mi punto de vista, el mercado critpo en España, a diferencia de otros países, lo veo expectante. Nosotros trabajamos con muchos otros países donde los intercambios de cripto, ya sean OTC o cantidades más pequeñas, están a la orden del día. Es cierto, que la prensa en España no ayuda. Pienso que, cuando surgen innovaciones de este tipo, la prensa, la comunicación, debería de ser mucho más objetiva y permitir a la gente que se forme su propia opinión. Las noticias están muy sesgadas y se explica lo que interesa, honestamente, no creo que sea el mejor camino.

Nosotros desde Criptan, estamos tratando de educar de forma transparente para que la gente entienda en qué consiste la tecnología, qué ventajas tiene, qué se puede hacer con las criptomonedas, y una vez se formen una idea, aunque sea básica, ofrecemos el servicio para que puedan entrar en el ecosistema de forma muy sencilla y segura. Y si deciden que no, es totalmente respetable, pero no vienen manipulados por diversas noticias que normalmente no cuentan la realidad.

Piersantelli: Hoy en día hay cientos de criptomonedas diferentes, si sumamos a estas los tokens creados encima de algunas cadenas de bloques que permiten su creación, llegamos a casi 8.000 monedas. Pero recordamos que hoy en día la criptomoneda más extendida y segura es bitcoin, también podemos contar con una docena de criptomonedas alternativas principales, pero que hoy en día no garantizan la descentralización y la seguridad en los mismos niveles de bitcoin.

En constante aumento, tanto por el número de actividades comerciales que aceptan criptomonedas, como por el creciente desarrollo de empresas que trabajan en el sector. Empresas como Aragon y Bit2me son proyectos ya establecidos y reconocidos y también nuevas ‘start-up’ como CryptoUnify están comenzando a afirmarse en el panorama español e internacional. Están empezando también a aparecer los grandes jugadores, por ejemplo recientemente vimos al banco Santander emitir el primer bono con tecnología blockchain.

¿Cuáles son las más rentables?

Pérez: En rentabilidad estos crypto activos han sido el mejor activo de los últimos 5 años y en 2019 vuelven a estar como el activo mas rentable. Bitcoin es la que ha acumulado mas rentabilidad, junto con Ethereum llegando a valorarse estas divisas por encima de los 200 Billones de Dolares. No obstante han sufrido de una alta volatilidad para alcanzar estos retornos, llegando a tener máximos de los que han llegado a caer un 80%.

Soriano: Esto es algo imposible de saber. Personalmente cuando aconsejo entrar dentro del ecosistema cripto, que no lo llamo invertir, lo hago desde el punto de vista del valor de la tecnología que hay detrás, la comunidad que la soporta y los desarrolladores de la misma. Por supuesto, que el ambiente que se respira es especulativo, quiero decir, la gente busca meter 5 y sacar 10, y esto tenemos que aceptarlo, pero también pienso que es inevitable de aquí a medio/largo plazo hasta que se llegue a una estabilidad. Para responder lo mejor posible a tu pregunta, mi opinión es Bitcoin.

Piersantelli: En términos puramente especulativos, Bitcoin siempre ha demostrado ser la más segura para invertir. Hemos visto pasar diferentes modas que han creado burbujas que han ido desinflándose como la de las ICO en 2017/2018, pero a día de hoy la mayoría de los volúmenes siguen en los cambios con bitcoin.

¿Creen que en el futuro irán a más?

Pérez: Las ventajas de este tipo de dinero que enumerábamos anteriormente lo posicionan como una alternativa excelente para muchas personas que tienen que enviar dinero. A parte al ser una divisa con una limitación en su emisión, permiten que ante el aumento de su demanda su precio haya subido y por tanto convirtiendo se en una excelente inversión. Ademas es una tecnología que permite poder poner crear reglas automáticas al dinero (por ejemplo podría programarse que una herencia solo pudiera gastarse un 10% anualmente). Todas estas grandes ventajas permiten predecir que su uso va a seguir creciendo.

Soriano: Desde mi punto de vista, y asumiendo que soy el primero que se puede equivocar, estoy convencido de ello. Ten en cuenta, que al estar metidos en el ecosistema desde hace años, podemos ver muchas transacciones que se realizan, nuevos players muy potentes que están entrando, nuevos proyectos que están surgiendo, al fin y al cabo, es nuestro día a día, y todo esto son indicadores muy fuertes de que vamos en el buen camino.

Piersantelli: Con el nacimiento de Bitcoin, se presentó al mundo una alternativa al sistema monetario actual, un sistema descentralizado regulado por algoritmos matemáticos. Puede que hoy no sea el mejor sistema en todas las situaciones, pero ciertamente es una evolución imparable. La difusión de bitcoins en el mundo como moneda global ya es una realidad, el desarrollo de soluciones que resuelven algunas brechas ya está en marcha, la revolución que la cadena de bloques ha traído y también está trayendo a otros sectores, más allá de los sistemas de pago, está en constante aumento.

Todas las empresas más grandes ya se han dado cuenta del valor de esa tecnología y se están centrando en soluciones para implementarlas en sus negocios. Hablando del valor creemos aumentará, y seguramente el de Bitcoin comenzará a ser interesante a partir del próximo mes de mayo. Sobre esta fecha ocurrirá el halving, proceso automático que disminuirá a la mitad la recompensa a los mineros, este evento históricamente siempre ha hecho aumentar el precio.