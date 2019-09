El presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantiene por el momento colgada en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta de apoyo a los políticos presos, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le notificó el lunes la orden de retirarla en 48 horas y el plazo se termina antes de la tarde de este miércoles.

Torra, tras recibir la notificación, aseguró que no va a "ceder". "Cuando se trata de derechos civiles, sociales y políticos, no nos podemos echar atrás y no podemos ceder a la involución que promueve el Estado. Mi compromiso con la libertad de expresión es total", escribió en Twitter, donde publicó una foto firmando la notificación judicial.

La nueva orden del TSJC para que el presidente retire antes de esta tarde la pancarta de apoyo a los políticos presos coincide con el Debate de Política General que se celebra este miércoles -a partir de las 11 horas- y jueves en el Parlament de Catalunya. Las incógnitas de este miércoles serán si Torra retirará finalmente la pancarta y el lazo amarillo; y por otra parte si aprovechará el debate para anunciar su propuesta sobre cómo el Govern responderá a la sentencia del 1-O, que está previsto que se haga pública antes del día 12 de octubre.

Pese a que el Govern siempre ha dicho que presentarán la respuesta a la sentencia cuando haya un acuerdo y consenso con todos los actores del soberanismo, el grupo de CatalunyaEnComúPodem presionará a Torra con la presentación de una propuesta de resolución en la que pedirán que el Parlament apueste por buscar la fórmula "más efectiva" para conseguir la libertad de los dirigentes independentistas juzgados por el 1-O por el Tribunal Supremo.

Así, los comuns pedirán someter a votación que el Parlament, en caso de sentencia condenatoria, manifieste "la necesidad de conseguir la libertad de los líderes independentistas encarcelados utilizando los mecanismos jurídicos y políticos más efectivos".

La presión también llega por parte de la CUP que ultima una "gran campaña nacional e internacional en favor de la amnistía, que consiga situar esta cuestión en la agenda política internacional". Una campaña que, según los cupaires, "es una cuestión de país" que va más allá del independentismo.